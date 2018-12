Giornata con il maestro Mimmo Cavallaro e la sua Band all’Istituto Comprensivo “M.Macrì”di Bianco (RC)

Una giornata davvero speciale quella che gli studenti e il personale scolastico dell'Istituto Comprensivo Michele Macrì di Bianco hanno vissuto giorno 15 novembre 2018. Un momento di festa e di aggregazione condivisa all'insegna della musica folklorica con la partecipazione del maestro Mimmo Cavallaro e della sua band, che ha proposto dopo alcuni canti natalizi una carrellata dei suoi successi. Scenario di questo evento sono stati i locali dell'Oratorio di Tutti i Santi dove l'artista è stato accolto con entusiasmo dagli studenti al suono di organetto e tamburello. Momento poi di grande impatto emozionale e di soddisfazione è stato quando i ragazzi invitati dal musicista a partecipare attivamente all'evento hanno suonato, cantato e ballato a suon di tarantella. Dopo i calorosi saluti, il Dirigente Scolastico prof. Sebastiano Natoli lo ha ringraziato non solo per la sua presenza in questo luogo a titolo gratuito, ma anche perché con il suo lavoro ha portato alto nel mondo, attraverso i suoi concerti, il nome della Calabria. Ha preso la parola poi anche il dott. Vito Crinò, presidente del Consiglio d'Istituto, ringraziandolo per aver accolto l'invito della scuola e per aver elevato a dignità artistica, diffondendo in tutto il mondo la musica folklorica calabrese, considerata fino a pochi anni fa musica di minore valore.

