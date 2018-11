L'1 dicembre Anna Maria Barbera al teatro di Cittanova

Anna Maria Barbera con lo spettacolo "Ma Voi... Come Stai?" sarà al Teatro Gentile di Cittanova il prossimo sabato 1 dicembre, nell'ambito della XVI Stagione Teatrale 2018/19 organizzata dall'Associazione Kalomena, con il patrocinio della locale Amministrazione comunale, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana.

Dopo una campagna abbonamenti che ha fatto registrare il record di adesioni, si preannuncia il tutto esaurito anche per il secondo degli spettacoli in cartellone.

Il nuovo spettacolo teatrale di Anna Maria Barbera

Sempre più i tempi attuali ci obbligano a innumerevoli ore in ostaggio del computer e del cellulare.

La moderna 'magia' di poter ritrovare una voce o un volto non sempre però restituisce quel dialogo vero che intimamente vorremmo. Sopraffatti dalla faticosa realtà, si finisce per riferirne la sopravvivenza, lasciando incomunicato il proprio anelito.

L'incredibile offerta tecnologica paradossalmente, più copre distanze chilometriche e temporali, meno colma l'isolamento in cui ognuno si percepisce.

Con 'Ma Voi.. Come Stai?!' un'attenzione allo spirito con spirito, per riprenderci il valore dell'incontro la forza che consegna. Emozioni, sentimenti, riflessioni, dubbi, paure, gridate o sussurrate ma in cui potersi riconoscere alle prese con un'esistenza che ci portiamo tutti dentro e addosso spesso soli e frastornati, spesso inascoltata la nostalgia di sentirsi Vivi, compresi nella nostra disorientata umanità.

Così Sconsy si rivolge all'amato Pubblico, fedele complice la musica e la sua sensuale forza evocativa, cercando con intimo rigore ma non senza l'ironia profonda che la contraddistingue, quel sentimento della Vita, quel famoso 'gusto pieno' che la pubblicità promette amaro, quando invece lo si vorrebbe dolce.. E dal Tendone di Zelig Circus, di città in città, il desiderio di porre questa domanda prosegue, confidando che il dirsi, soccorsi dalla forza liberante di una risata, possa restituirci una risorsa in più che viene dalla condivisione, dal sentirsi compresi nel soliloquio che ci portiamo dentro, con emozioni che implodono e che vorremmo urlare.

Sul Palco con i suoi musicisti ci attende dunque a Teatro AnnaMariaBarbera, compagna televisiva di questo nostro tempo e dei suoi affanni, come lei stessa racconta 'un cuore fra gli altri nel vento degli anni..';

Benvenuto appuntamento per dirci di Noi!