Giornata Musei di Calabria, oltre 1500 ingressi al Museo Archeologico di Reggio

Sono stati oltre 1500, sabato 24 novembre, gli ingressi al MArRC per la prima Giornata Regionale dei Musei della Calabria. A comunicarlo, in una nota, è lo stesso Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria, che mercoledì 28 novembre, dalle ore 15.00 alle 18.00, ospiterà un convegno sul tema: "Tra sogni e realtà: differenti abilità e responsabilità dell'altro", in collaborazione con il Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN).

L'incontro, accreditato presso l'Ordine degli Assistenti sociali di Reggio Calabria per il rilascio di crediti formativi, è organizzato anche insieme alle associazioni Keluna e TarantaWineFest. Quest'ultima, in particolare, anch'essa partner strategico del MArRC, ha attivato la campagna di crowdfounding per la realizzazione di un'altalena per bimbi in carrozzina e sostiene la raccolta fondi tramite ArtBonus di un percorso tattile per ipovedenti al Museo.

Nell'ambito del convegno sarà presentato anche il progetto "Carovana dello Sport Integrato: solidarietà, inclusione, partecipazione", finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La "Carovana" composta da quattro equipaggi di 27 sportivi, tra cui 18 diversamente abili, farà tappa a Reggio Calabria dal 20 al 22 marzo 2019.

Dopo i saluti del direttore del Museo, Carmelo Malacrino, il programma prevede gli interventi di: Andrea Bruni, responsabile nazionale dei Progetti del CSEN; Cinzia Nava, presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità; Emanuele Mattia, presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Reggio Calabria; Antonino Scagliola, presidente del Comitato Paralimpico Italiano Calabria; Nicoletta Latella, assistente sociale; Daniela Rossi, progettista senior CISMe; Alessandro Cartisano, presidente associazione Abakhi Reggio Calabria; Rosa Calabrò, psicologa, referente per la campagna di crowdfunding. Modera la giornalista Paola Suraci, direttore responsabile di "Immezcla.it".

Il MArRC si conferma, così, un luogo di accoglienza e di integrazione tra differenti culture, comunità e abilità, nel contrasto ad ogni forma di emarginazione sociale. Anche in questa prospettiva è stato firmato un accordo con il CSEN, ente di promozione sociale e sportiva riconosciuto dal CONI.

«Questo incontro – dichiara il direttore Malacrino – assume un significato di grande rilevanza nelle attività di valorizzazione e di rapporto con il territorio. Gli istituti della cultura devono perseguire la missione di creare reti di collaborazione per soddisfare i bisogni di tutti i cittadini, venendo incontro alle diverse esigenze dei singoli nel campo della cultura, dell'arte e della conoscenza. La partnership con il CSEN e con TarantaWineFest – continua – segna un passo in avanti nel progetto di condivisione inclusiva e vitale che guida tutta l'attività del Museo».

«Questo incontro ha lo scopo di proporre visioni, prospettive e strumenti operativi per realizzare l'inclusione delle persone con differenti abilità come "pratica quotidiana", in famiglia, a scuola, nel tempo libero, nello sport», afferma Paola Caruso, responsabile regionale del progetto. «Il paradigma inclusivo sta cambiando e impone di ripensare nuovi linguaggi e nuovi modelli d'azione – aggiunge – per costruire relazioni e scambi reciproci, interazioni e comunicazioni. Diventa, quindi, necessaria una rete sociale, uno spazio comune condiviso, nel quale ciascuno riconosca il valore dell'altro e la propria responsabilità sociale».

«L'idea è di portare in giro per l'Italia quest'attività sportiva che permette a persone diversamente abili di giocare insieme rispettando un regolamento, per offrire al meglio il proprio contributo alla squadra. È una metafora e un modello positivo di una modalità di solidarietà e di partecipazione valida per l'intera società», dichiara Andrea Bruni, responsabile nazionale del progetto.

La partecipazione al convegno è gratuita.