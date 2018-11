La Piccola Opera Papa Giovanni, in occasione del 50° anniversario della sua fondazione, è lieta di invtare i cittadini alla manifestazione teatrale "Don Italo: Sogni che diventano realtà",il prossimo 27 novembre, alle h 20:00, presso il Teatro "F. Cilea" di Reggio Calabria.

L'attività teatrale è frutto di un'intensa sperimentazione di teatro sociale esplorativo, portata avanti dagli operatori dell'Ente e da un gruppo di quaranta persone disabili, che frequentano i centri della Piccola Opera Papa Giovanni Onlus.

Grazie alla loro passione e creatività andrà in scena "Don Italo Calabrò: Sogni che diventano realtà", uno spettacolo che vuole raccontare attraverso la teoria dei cerchi concentrici, alcuni dei momenti più importanti che hanno segnato i cinquanta anni di storia della Piccola Opera Papa Giovanni (1968—2018). Una storia che ha visto il suo fondatore, Don Italo Calabrò, coinvolgere con azioni culturali, educative e religiose, tantissime persone ed in particolare i giovani, e realizzare opere importanti che ancora oggi, dopo la sua scomparsa, operano in modo attivo su diversi territori.

Sotto la regia di Santo Nicito, si assisterà ad una rappresentazione in cui il linguaggio del corpo si fonderà con danze e musiche e che porteràgli spettatori a percorrere un viaggio ricco di emozioni. La serata sarà arricchita dalla partecipazione dell'Orchestra Giovanile di Fiati "Giuseppe Scerra" di Delianuova e dalle coreografie di "Co.DanzaRe", compagnia di Danza Reggina.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.