Grande attesa per “Il Mago di Oz” a Reggio Calabria: in scena l’11 novembre per il “Ragazzi MedFest”

È in pieno svolgimento il Ragazzi MedFest, Festival Mediterraneo dei ragazzi nato a Reggio Calabria per una città a misura di ragazzi. In una seconda edizione ricca di appuntamenti, grande l'attesa per "Il Mago di Oz" spettacolo teatrale in scena domenica 11 novembre all'Auditorium Zanotti Bianco alle 19:00. Dopo l'inaugurazione del festival a cura dei Gatti Ostinati con l'animazione di strada lungo il corso Garibaldi che culminerà con lo spettacolo "Viaggiando in Italia" a Palazzo Alvaro, il programma propone per il preserale della domenica un appuntamento da non perdere con l'adattamento del più celebre romanzo dello scrittore L.FrankBaum: "The Wizard of Oz.". Uno spettacolo unico capace di incantare i più giovani spettatori, ma anche di emozionare tutti quegli adulti che sono cresciuti sulle pagine del romanzo. Dorothy intraprenderà il suo viaggio in compagnia dello Spaventapasseri, dell'Uomo di Latta e del Leone, trascinando il pubblico dentro un mondo magico fatto di avventure e colori. La regia è curata da Stefano Angelucci Marino interprete assieme a Rossella Gesini. Ideato e prodotto dal Teatro del Sangro, compagnia teatrale che ha sede in Abruzzo e che da anni organizza, produce, distribuisce e realizza spettacoli, manifestazioni, rassegne, laboratori, seminari, incontri e animazioni teatrali curati da Stefano Angelucci Marino nel suo percorso di teatro contemporaneo d'arte. Dall'anno 2000 la Compagnia è riconosciuta e finanziata dalla Regione Abruzzo e dalla Provincia di Chieti. Per l'anno 2003 la Compagnia è stata riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Spettacolo dal vivo. Dalla stagione 2008/2009 dirige e gestisce il Teatro Studio di Lanciano, un teatro da 90 posti, una bottega teatrale e culturale, pensato e curato in proprio, ma a disposizione della città e del suo comprensorio. Nel 2012 apre il Teatro Studio di Vasto (Chieti) presso il Teatro il Politeama Ruzzi, un centro dove realizza una scuola di teatro e diverse attività per la diffusione della cultura teatrale nel territorio vastese.

Per tutte le informazioni relative allo spettacolo, per le prenotazioni e il programma completo, è on line il sito www.ragazzimedfest.it

