L’Orchestra Tirrenium in concerto per gli “Amici della Musica di Palmi” al Cine Teatro Argo di Rosarno (RC)

Venerdì 9 novembre 2018 alle h 21,00 presso il cine teatro Argo di Rosarno avrà luogo, organizzato dagli Amici della Musica di Palmi aderenti a AMA Calabria un concerto dell'Orchestra Tirrenium della Provincia di Vibo Valentia diretta dal M° Maurizio Managò.

La manifestazione, che rientra nell'ambito del' Festival d'Autunno Ebani e Ottoni, si realizza con il sostegno del MiBAC e della Regione Calabria.

Nel settembre 2015 nasce l'dea di costituire un'orchestra di fiati intercomunale, formata da giovani provenienti da una zona geografica ben definita, che dalle Serre Calabresi si estende fino alla Costa degli Dei, interamente affacciata sul Mar Tirreno, da qui il nome dell'orchestra, Tirrenium. I comuni che aderiscono a questo progetto sono: Nicotera, Joppolo, San Calogero, Limbadi, Rombiolo, Zaccanopoli, Zungri, Zambrone, Spilinga, Parghelia, Pannaconi, San Nicola da Crissa,

Vibo Valentia, Serra San Bruno. L'interesse dei giovani musicisti si palesa immediatamente e l'orchestra, da una formazione iniziale di 25 elementi, ne arriva a contare oggi circa 65, con un continuo crescendo di adesioni, tutto ciò sotto l'attenta direzione del M° Maurizio Managò.

L'Orchestra, che ha il patrocinio del Conservatorio di Vibo Valentia, dopo il debutto nel 2016 svolge una notevole attività artistica come il "Concerto dietro le sbarre" presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia o il Concerto a Limbadi in occasione della manifestazione "l'Urlo delle donne scomparse" per non dimenticare la triste storia di Maria Chindamo, la mamma calabrese vittima di lupara bianca. Di recente l'Orchestra è stata diretta oltre che dal M°

Maurizio Managò, da due compositori e direttori di grande prestigio internazionale: Marco Somadossi ed il belga Bert Appermont. Tra i prossimi appuntamenti, il concerto con Fabrizio Meloni, 1° Clarinetto dell'Orchestra del Teatro della Scala di Milano e lo scambio culturale con la Fondazione Andreoli di Mirandola (MO).

In programma di Bert Appermont Jerico, Georges Bizet Carmen (arrangiamento Offburg), di Flavio Bar Gothic Cathedral, di Nunzio Ortolano Manola (arrangiamento Maurizio Managò) di Phillip Sparke A Klezmer Karnival (arrangiamento Maurizio Managò) di Giacomo Puccini Nessun dorma (arrangiamento Angelo De Paola) di Domenico Modugno Nel blu dipinto di blu (arrangiamento Domenico Semeraro.