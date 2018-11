Teatro pieno per la prima di “Norma” al Cilea di Reggio Calabria

Ieri, venerdì 2 novembre 2018, è andata in scena, presso il Teatro "Francesco Cilea" di Reggio Calabria, "Norma" di Vincenzo Bellini del duo Bonajuto-Valtcheva.

Anche questa seconda della stagione 2018-2019 del "Rhegium Opera Musica Festival" è riuscita a richiamare pubblico, nonostante la complessità del dramma belliniano e il lungo ponte di Ognissanti.

Buona la prova di tutto il cast, formato da Marily Santoro (Norma), Davide Ryu (Pollione), Francesca Romana Tiddi (Adalgisa), Evgeny Stanimirov (Oroveso), Stefania Campicelli (Clotilde) e Nino Mauceri (Flavio).

All'altezza le performance dell'Orchestra del Teatro Cilea diretta da Viliana Valtcheva, e del Coro del Teatro Cilea di Reggio Calabria, istruito dal M° Bruno Tirotta.

Molto apprezzata è stata la regia di Renato Bonajuto. Hanno in particolare colpito le scenografie in 3D che hanno creato un significativo effetto di profondità scenica e sono riuscite a coinvolgere lo spettatore, immergendolo totalmente nel dramma che si stava consumando in scena.

Hanno dato lustro e luce all'allestimento i gioielli di Gerardo Sacco che abbellivano i costumi della protagonista.

"Siamo soddisfatti di questa versione di "Norma", firmata Bonajuto-Valtcheva, che ha puntato a far emergere tanto la sacerdotessa quanto l'umanità della donna protagonista. I cantanti sono riusciti a rendere al meglio la complessa partitura belliniana, aspetto che il pubblico ha ben compreso tanto che li ha sostenuto con applausi e apprezzamenti. Adesso ci aspetta la recita di domani alle 17.00 per cui invito proprio tutti, anche chi è di ritorno dal lungo ponte. Spettacolo da non perdere!", dichiara l'organizzazione.

I biglietti di "Norma" sono acquistabili in prevendita al Teatro Cilea e online su botteghinoweb.com, e i costi vanno dai 10 ai 40 euro.