Concerto per organo e orchestra a Caulonia

Il 27 ottobre, alle ore 20.30, presso la Chiesa Arciconfraternita dell'Immacolata e delle Anime del Purgatorio di Caulonia, sarà proposto il Concerto per Organo e Orchestra, uno degli appuntamenti del "Rhegium Opera Musica Festival", progetto la cui direzione artistica porta la firma di Domenico Gatto.

Affiancherà l'organista Alois Koch l'Orchestra del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria mentre il podio sarà occupato dal M° Viliana Valtcheva.

Il direttore d'orchestra, organista e musicologo Alois Koch ha diretto l'Università di Musica e Musica da Chiesa presso la Chiesa dei Gesuiti di Lucerna fino al 2008. Numerose pubblicazioni, registrazioni radiofoniche e produzioni di CD documentano il suo lavoro scientifico e artistico. Fu direttore di noti gruppi svizzeri, negli anni 1991-1998 anche il coro della Cattedrale di St. Hedwig e la cappella della cattedrale di Berlino. Alois Koch è stato insignito del Premio d'arte della città di Lucerna nel 1998, del riconoscimento del riconoscimento della Fondazione culturale europea nel 2003 e dell'Ordine Gregoriano Papale nel 2009.



Il programma della serata prevede il "Concerto per Organo in C" di Franz Jospeh Haydn, "Rondo con imitazione de' campanelli" per organo solista di Giovanni Morandi e Sinfonia n. 45 in fa diesis minore "Sinfonia degli Addii" sempre di Haydn.

"Desideriamo nutrire di arte tutta la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Ci siamo prefissi di portare la musica in realtà diverse per raggiungere più persone possibili", afferma Domenico Gatto.