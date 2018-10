Presentato il cartellone di eventi della XVI Stagione Teatrale di Cittanova e della Piana

E' stato presentato, presso Palazzo Campanella del Consiglio Regionale, il cartellone di eventi della XVI Stagione Teatrale di Cittanova e della Piana.

All'incontro con i giornalisti hanno partecipato il Presidente dell'Associazione culturale Kalomena Girolamo Demaria, il direttore artistico della stagione teatrale Antonio Salines, il sindaco di Cittanova Francesco Cosentino, il delegato della Città metropolitana di Reggio Calabria Antonino Castorina ed il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Nicola Irto che ha concluso i lavori.

Il programma si articolerà in nove eventi distribuiti lungo un arco di sei mesi.

Teatro di prosa e classico, commedie brillanti, balletti e spettacoli musicali caratterizzeranno un calendario aperto alla pluralità dei percorsi artistici, di assoluto livello artistico.

Titoli e attori, regie e allestimenti che evidenziano produzioni tra le più accattivanti e prestigiose che il teatro di prosa produce oggi in campo nazionale.

Saranno sette gli spettacoli in abbonamento e due gli Eventi speciali, in esclusiva per la Calabria. Il primo dei quali, il 23 dicembre, sarà con Giovanni Allevi, eccezionale ed eclettico compositore e pianista italiano acclamato in tutto il mondo, accompagnato dagli archi dell'Orchestra Sinfonica Italiana, col suo "Equilibrium-Christmas Tour", che chiuderà gli appuntamenti per l'anniversario dei quattrocento anni della fondazione di Cittanova; mentre, l'altro, vedrà arrivare il 6 aprile al Teatro Gentile l'artista israeliana Noa, accompagnata da un gruppo di musicisti internazionali, con il suo spettacolo dal titolo del suo nuovo album "Letters to Bach", che chiuderà la XVI Stagione.

Gli spettacoli in cartellone avranno inizio il 13 novembre con il Balletto di San Pietroburgo che eseguirà "Il Lago dei cigni", proseguiranno, poi, l'1 dicembre con Anna Maria Barbera e il suo "Ma voi...come stai?", il 13 dicembre con Leo Gullotta e l'opera di Pirandello "Pensaci Giacomino", il 17 gennaio con Lucia Poli, Milena Vukotic e Marilù Prati in "Le Sorelle Materassi", l'1 febbraio con Giulio Scarpati e Valeria Solarino nell'opera di Molière "Il Misantropo", il 21 febbraio con Luca Barbareschi e Lunetta Savino con "Il Penitente" di David Mamet, il 23 marzo con il nuovo spettacolo di Angela Finocchiaro "Ho perso il filo".

E' aperta la campagna abbonamenti presso il Teatro Gentile di Cittanova.

Per informazioni telefonare ai numeri 3477191399 – 3206184249, oppure inviare una email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.