Il “Bridal Fashion Show” trionfa alWedding Expo 2018 di Gioia Tauro (RC)

Glamour, lusso, eleganza, stile e charme questi gli ingredienti dell'esclusivo evento, organizzato dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, che ha sancito il gran finale della prestigiosa fiera dedicata al mondo degli sposi ed alla casa, organizzata dalla Società Mediterranea Comunicazioni di Antonio Rositano e da La Rosa Fiere di Vincenzo La Rosa. Il pubblico è stato letteralmente ammaliato dalle incantevoli creazioni degli stilisti, che hanno presentato le collezioni 2019 di abiti da cerimonia e da sposa. Giovani talentuosi e nomi affermati nel mondo della moda a livello nazionale ed internazionale. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, Alessandra Giulivo e Dario Caminiti, rispettivamente presidente e direttore generale della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, per il successo ottenuto dall'intero evento. Ad aprire il défilé la giovane eccellenza del Made in Italy, Noemi Azzurra Neto Dell'Acqua, stilista per il brand Davida Sposa. La fashion designer ha preso le redini dell'azienda di famiglia in maniera esemplare per far conoscere il suo Made in Calabria a livello nazionale ed internazionale. In passerella abitiestremamente chic,capaci di esaltare la purezza di una donna romantica ed estremamente femminile.Una sposa eterea che sconfina il concetto di abito ed arriva ad una concezione di "opera d'arte".A seguire, la una giovane stilista emergenteGiuseppina Di Bartolo, con il suo brand Giuseppina Di Bartolo haute couture.

Tra pizzo, pietre preziose, piume e frange, trionfa la "Vanità",amica instancabile di ogni donna. Per una diva che sa osare ma con eleganza, una collezione emblema della sartorialità e del Made in Italy, perché classe e bellezza si possono anche indossare.Spazio poi al glamour ed alla bellezza sartoriale degli abiti da sposa e cerimonia proposti dalla giovane fashion designer Mariateresa Furfaro con il suo brand FeMme. Un look ricercato e originale, abiti decisamente raffinati,dove design e materiali pregiati sono alla base di un prodotto di lusso. Ogni capo è nato dalla fantasia della stilista ed è stato interamente realizzato a mano, secondo i dettami di una conoscenza sartoriale qualificata. Il tutto impreziosito da diversi accessori abbinati al capo. Celestiale, la sposa presentata dalla giovane eccellenza del Made in Italy, Antonino Cedro, stilista del brand Antonino Cedro Couture, con la presenza della sua prima musa ispiratrice FranciscaChilianu. Una collezione caratterizzata dalla miscela di perle e pietre swarovski su stoffe di seta pura, cadi e georgette di seta oltre a pizzi e tulle. Linee morbide e scivolose per tutte le fisicità ma anche aderenti a sirena, per non smentire quelle che caratterizzano, da sempre, la particolarità del taglio dello stilista. Ospite del "Bridal Fashion Show", l'organizzatrice di eventi Laura Pizzimenti, in arte (ELLE P),che ha presentato la nuova stagione del suo progetto Fierce Woman, che vedrà come prossima ospite la presidente della CNGFD Alessandra Giulivo ed alcune delle donne dell'International Fashion Week di Reggio Calabria.Importante e fondamentale il meticoloso lavoro svolto dalle sapienti mani dell'hairstylistChp di Porcaro e la make-up artistLuisa Gagliostroche hanno curato le acconciature edil trucco non solo delle modelle ma di tutti i protagonisti dell'evento.