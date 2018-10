Reggio, “Alziamo il Sipario!2018”: la stagione invernale è sulle note dell’opera lirica

Dopo il successo degli eventi musicali che hanno caratterizzato l'estate reggina appena trascorsa, torna il Festival "Alziamo il Sipario!2018", organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con l'Associazione Culturale "Traiectoriae" e la Società Cooperativa "Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria".

Il Festival, ammesso al finanziamento regionale nell'ambito delle azioni di valorizzazione del sistema di beni culturali, si compone di un articolato programma.

La sezione invernale della kermesse è dedicata anche quest'anno alla Opera lirica, con spettacoli che porteranno artisti e operatori di livello internazionale a calcare il palco del Teatro Comunale "Francesco Cilea".

La Giunta del Comune di Reggio Calabria ha deliberato le tariffe dei biglietti e degli abbonamenti relativi agli eventi previsti all'interno del più articolato programma "Rhegium Opera Musica Festival", realizzato in collaborazione con i Festival "Rapsodie Agresti - Mediterraneo Sacro e profano".

Come ricorda il delegato al Turismo del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Latella: "L'impegno dell'Amministrazione Falcomatà ha concretizzato anche quest'anno la possibilità per il pubblico reggino di assistere a sette spettacoli di grande interesse, in un connubio di musica e cultura che ci accompagnerà dal prossimo novembre fino a marzo 2019".

Questi gli eventi in programma per il "Rhegium Opera Musica Festival":

2/4 novembre – Norma di Vincenzo Bellini

10 novembre – Crescendo Rossiniano

23/25 novembre – Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart

29 novembre – Elektra di Hugo Von Hoffmansthal

21/22 dicembre – Concerto di Natale

1/3 febbraio – Nona sinfonia di Ludwig Van Beethoven

29 marzo – Via Crucis di Antonio Galanti

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 20:30. A questi si aggiungeranno Lieder e lettere di Richard Strauss - Hugo Von Hoffmansthal, che si svolgerà il 28 novembre presso l'Auditorium Zanotti Bianco-Cipresseto, e la Matinee di Elektra per gli alunni delle scuole, prevista per il 30 gennaio 2019 alle ore 9:00.