“3 volte niente”: l grande ritorno di Micaela con il suo primo singolo da cantautrice. Dal 29 giugno in rotazione su tutte le radio e disponibile sui digital stores

Attesissimo ritorno sul mercato discografico per Micaela con una nuova canzone, intitolata "3 volte niente", a sette anni di distanza dal Festival di Sanremo in cui si piazzò seconda, nella categoria Giovani, dietro Raphael Gualazzi. Il brano è il primo singolo estratto dall'album di prossima uscita; La canzone non è tipicamente pop: è ritmata, con contaminazioni techno soul, in alcuni momenti dal sapore retrò. La fusione di suoni la rende immediatamente riconoscibile e ad alta potenzialità radiofonica. Il brano parte con un sound pop accompagnato da un beat elettronico arrivando ad esplodere di energia nel coinvolgente ritornello e le strofe sono intervallate da uno special in chiave soul, chitarra e voce.

"3 volte niente nasce dopo anni di studio e contaminazioni. Torno con una canzone firmata da me e da altri due autori, Annachiara Zincone e Fabrizio Sotti, che parla di un amore intenso, ormai finito, che cambia le regole della vita. Per darle vita sono volata negli States, a Manhattan, dove ho registrato negli studi di registrazione di Fabrizio Sotti, un musicista di fama internazionale che ha collaborato con Tupac, Gipsy Kings, Whitney Houston, Cassandra Wilson, Jennifer Lopez, Shaggy, Calvin Harris, Zucchero e molti altri", racconta la cantautrice di origini calabresi, che aggiunge: "Il brano, infine, è stato completato e mixato a Las Vegas da Luca Pretolesi, il numero uno della musica elettronica, basti pensare alle sue molteplici collaborazioni con Major Lazer, Steve Aoki, Diplo, Florence + The Machine, Bruno Mars, Jovanotti e tanti altri".

Nonostante i suoi 25 anni, Micaela ha già un curriculum di tutto rispetto: debutta a soli 15 anni all'interno del programma "Ti lascio una canzone", condotto da Antonella Clerici, a cui segue la partecipazione al 61esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il brano "Fuoco e Cenere", che ottiene un ottimo riscontro: primo al televoto e secondo nella graduatoria finale. Ciò le permette di pubblicare per la Warner Music il suo primo EP omonimo, contenente sette brani inediti, tra i quali "Splendida stupida", scritta da Kekko Silvestre dei Modà, il cui videoclip vanta quasi 4milioni di visualizzazioni sulla piattaforma YouTube. Nel corso degli ultimi anni Micaela, parallelamente al percorso musicale, porta avanti anche quello universitario, conseguendo la laurea in Giurisprudenza, con una tesi in materia di diritto d'autore dal titolo "La protezione delle opere e delle composizioni musicali".

Il 2018 è l'anno della svolta: dopo molte date tra Miami, Washington e New York, Micaela si ferma proprio nella "Grande Mela" per scrivere e produrre "3 volte niente" (#3VNIENTE). Nell'estate del 2018, oltre a promuovere il suo nuovo singolo, Micaela sarà la protagonista dei club più suggestivi d'Italia con il "Micaela live tour".