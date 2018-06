La “Fausto Torrefranca Brass Ensemble” diretta dal Maestro Giuseppe Barletta in concerto a Locri (RC)

Domani alle 19,00 presso la Corte del Palazzo Comunale di Locri avrà luogo, nell'ambito della dodicesima edizione del Festival di Musica Classica della Locride promosso dall'Accademia Senocrito e AMA Calabria in collaborazione con il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia, un concerto della Fausto Torrefranca Brass Ensemble diretta dal M° Giuseppe Barletta con la partecipazione in qualità di solisti dei maestri Nello Salza e Francesco Lucchino.

La nuova formazione del conservatorio di Vibo Valentia destinata a diventare, per la qualità dei suoi componenti, una delle più prestigiose brass italiane, composta da docenti e allievi del Conservatorio di Vibo Valentia, nasce nell'ambito del Vibo Brass Project 2017/18 da un'idea dei docenti delle classi di Tromba, Corno Trombone e Tuba. Attraverso la realizzazione di un repertorio originale di grande interesse, l'Ensemble si pone non solo l'obiettivo di valorizzare le specifiche professionalità presenti all'interno dell'Istituzione ma soprattutto di offrire agli allievi l'opportunità di una formazione specialistica e la contestuale acquisizione, nell'ambito dell'attività didattica proposta in classe, d'importanti esperienze utili per un futuro professionale. Giuseppe Barletta, ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza sotto la guida dei Maestri Arcangelo Minisci e Roberto Civitella. In seguito ha partecipato a numerose Master-Class perfezionandosi con i Maestri Luciano Giuliani e Giampiero Riccio. Ha svolto un'intensa attività artistica con l'orchestra "Philarmonia Mediterranea, presso il Teatro A. Rendano di Cosenza, con l'Orchestra Filarmonica "Francesco Cilea" di Reggio Calabria e l'Orchestra "La Grecìa" della provincia di Catanzaro. Ha, inoltre, collaborato con ensembles e gruppi cameristici di ottoni e di fiati. Attualmente è titolare della classe di Corno presso il Conservatorio "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia.

In programma di di Jacob De Hann: Oregon, di Edward Elgar: Nimrod, di Giuseppe Verdi/Thorne: Don Carlos, di Ungureanu Dumitri: Romanien Dance, di Abba: Abba Gold, di Ennio Morricone: Morricone Western, di Chris Hazell Borage, di L. Vlieux: Invention for Brass, di Perez Prado: Patricia.

Ulteriori informazioni sul concerto e sulla stagione sono reperibili consultando il sito www.amaeventi.org