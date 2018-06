Domani, venerdì 29 giugno, alle 21,00, nel teatro greco-romano di Portigliola (RC), andrà in scena "L'uomo è forte", spettacolo liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Corrado Alvaro. Con questa rappresentazione, produzione originale di Officine Jonike delle Arti prevista nel progetto, si conclude "Diteca Sud" (Distribuzione Teatro Sud Calabria è un progetto sostenuto dalla Regione Calabria con fondi PAC CALABRIA 2007/2013 – Iniziative Culturali 2016 - Azione 2) che, dallo scorso 28 dicembre, ha interessato ventuno location nella provincia di Reggio Calabria. Il circuito è stato gestito e organizzato dalla compagnia "Officine Jonike delle Arti" di Reggio Calabria diretta da Maria Milasi ed ha ospitato sedici produzioni teatrali tutte realizzate da compagnie

calabresi riuscendo a far incontrare compagnie professionali calabresi anche con le comunità dove non sempre è presente una programmazione teatrale. La varietà dei linguaggi teatrali nelle produzioni ospitate ha facilitato anche un approccio con vari tipi di pubblico.La direzione artistica del Progetto è di Dante de Rose e Marco Silani. Lo spettacolo. Tratto dallo straordinario romanzo distopico di Corrado Alvaro scritto nel 1938, romanzo per molti, e a ragione, precursore di 1984 di George Orwell, lo spettacolo "L'Uomo è Forte" nasce dal desiderio della compagnia Officine Jonike Arti di continuare a veicolare l'opera del grande scrittore calabrese Corrado Alvaro , abbracciando la sfida creativa di trasporre e adattare il romanzo per il teatro.L'uomo è forte di Corrado Alvaro fu pubblicato nel 1938 da Bompiani dopo aver subito pressioni da parte della censura del regime fascista che oltre ad imporre il cambio del titolo e il taglio di circa venti pagine, fece inserire una premessa che specificasse che la vicenda era ambientata in Russia. Ma quello che i censori del tempo non avevano capito era che il romanzo di Corrado Alvaro, anche se scritto dopo un suo viaggio nella Russia sovietica e apparentemente ambientato in quel contesto, era frutto di una sua profonda riflessione sulla condizione di oppressione e pressione psicologica a cui è esposta l'umanità in ogni luogo e tempo quando impera un regime totalitario. L'uomo è Forte è una storia d'amore traviata dal sospetto, è anche la storia della natura umana che si mortifica e si annulla quando è permeata da ideologie dittatoriali e falsi credi, è l'annientamento dei sentimenti più puri perché fragili e facilmente plasmabili dal quel potere totalitario sottile e insinuoso, che non pretende genericamente sottomissione e obbedienza, ma aspira al dominio della sfera più intima delle persone, fino a plasmarne corpo, anima e coscienza. La regia è di Americo Melchionda, che è anche interprete insieme a Maria Milasi, Kristina Mravcova, Marco Silani, Andrea Puglisi, Benedetta Nicoletti. Adattamento e drammaturgia: Maria Milasi, Americo Melchionda, Emanuele Milasi; scenografie: Gabriele Lazzaro Virginia Melis; costumi: Maria Concetta Riso; disegno Luci Enzo Panarelli; audio Antonino Neri; voci off: Stefania De Cola (Olga); Alessandra Chiarello (Anna); Silvio Cacciatore (Portiere) e gli interpreti dello spettacolo.

Dettagli Creato Giovedì, 28 Giugno 2018 15:03