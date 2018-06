Al via l'estate cauloniese. Due mesi tra musica, cibo e divertimento

Una stagione di eventi di musica, cultura, cibo e divertimento. Con l'iniziativa "Il Bene in Comune" nell'ambito della Giornata del Rifugiato a cura della cooperativa Pathos, hanno preso ufficialmente il via gli eventi dell'estate cauloniese.

Tante le novità in cartellone. Dal raduno delle storiche 500 (23 giugno), al cinema all'aperto nelle frazioni (3,7 e 8 agosto), passando per la gara sportiva di mountain bike (29 luglio) e una giornata in compagnia di Radio Touring 104 (13 agosto). E poi ancora i "Magic Summer Days" (dal 16 al 18 agosto), promossi dall'associazione Giovani di Caulonia e l'anteprima del Kaulonia Tarantella Festival (19 agosto), giunto quest'anno alla ventesima edizione. Riconfermati per il secondo anno lo Street Food (1-5 agosto), il Borgo che danza (9 agosto) e il raduno equestre (9 settembre).

Un programma ricco di contenuti stilato grazie a un lavoro di squadra e alla positiva collaborazione con le associazioni del territorio, in sinergia per coordinare tutte le energie e risorse possibili.