A Reggio Calabria e Casignana arriva lo spettacolo "Felici Matrimoni"

Sabato 16 giugno al Parco Ecolandia di Reggio Calabria e domenica 17 nel Borgo Antico di Casignana nel circuito DITECA Sud sarà di scena "Felici Matrimoni", lo spettacolo allestito dalla Compagnia Teatro Rossosimona per la regia di Lindo Nudo. Lo spettacolo fa parte della programmazione di Diteca Sud, il circuito gestito e organizzato, nella provincia di Reggio Calabria, dalla Compagnia Officine Jonike delle Arti diretta da Maria Milasi.

La Direzione Artistica del progetto è di Dante de Rose e Marco Silani.

Regia di Lindo Nudo, Con Francesco Aiello e Paolo Mauro. Scenografia Angelo Gallo

Costumi Maria Concetta Riso – Rita Zangari

Assistente alla regia Noemi Caruso

Elaborazione SUoni Alessandro Rizzo

Consolle Jacopo Caruso

Una pièce composta da tre atti unici nella quale s'ironizza sull'istituzione più consolidata, analizzando gli entusiasmi e le emozioni del fatidico "si" e le disillusioni che subentrano a causa di eventi imprevedibili e anni di forzata convivenza.

E dopo il fatidico si ,lo scambio delle fedi, la commozione di parenti e amici, gli estenuanti festeggiamenti, le foto, le bomboniere, nella giornata più importante della loro vita, una giovane coppia di sposi, finalmente soli, come tradizione vuole, con lei in braccio a lui, fanno ingresso in scena, pardon, nel loro nido d'amore, dove consumeranno la loro prima notte di nozze.

La moglie, l'amante e il marito : un appassionato triangolo che vedrà soccombere uno di loro in un frenetico e giocoso scambio di ruoli.

La coppia consumata dagli anni di convivenza vive il dramma , cinico e ironico, della malattia di uno dei due coniugi. Il marito, assiste la moglie, gravemente ammalata, al suo capezzale, per accompagnarla, quanto più velocemente possibile, ad altra vita.

Una coppia di attori, divertenti, istrionici, si cimenta e si alterna, nel gioco del travestimento al femminile, tanto sfruttato in ambito cinematografico, con risultati esilaranti, in una commedia leggera e frizzante.