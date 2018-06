Roccella Jonica (RC): sabato la presentazione del nuovo album dei Mad Vintage

Sabato 16 giugno, alle 22.00, nelle sale del Convento dei Minimi di Roccella Jonica, i Mad Vintage presentano "Ex '97", il loro nuovo album. Preceduto dall'uscita del singolo e del videoclip "Un'altra città" (per la regia di Bernardo Migliaccio Spina), "Ex '97" è il loro secondo lavoro: un disco che vede la band amplificare e approfondire l'espressione artistica e musicale legata ai temi dell'amore e dell'inquietudine.

L'evento è promosso da Radio Roccella & Live Musick di Giuseppe di Chiera.

Qui il link al video "Un'altra città" https://www.youtube.com/watch?v=pBJ4hZU2q6o

La band nasce a Bovalino, nel 2009, quando il chitarrista Stefano Locri e il bassista Vincenzo Middonti danno vita al loro progetto musicale dall'impronta fortemente rock. A loro si uniscono, nella formazione definitiva, Ilario Ierace alla batteria, Michele Ventrice alle tastiere e Gianluca De Lorenzo, voce. Il loro primo album, "All'Origine", è un crogiuolo di contaminazioni musicali arricchite dalle diverse esperienze dei componenti della band, una riuscita alchimia di rock italiano con venature pop. I Mad Vintage sono vincitori del Contest3 della Rivista Classic Rock Italia 2017 con il singolo "Luna II". Già finalisti a Sanremo Rock 2012, sono stati finalisti anche a Sanremo Rock 2017 e semifinalisti ad Arezzo Wave 2017.