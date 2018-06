Seguendo la strada battuta con soddisfazione e successo negli anni scorsi, il Laboratorio Teatrale del Liceo Scientifico Statale "Alessandro Volta" torna a mettersi alla prova nella messa in scena di un Musical, forma artistica complessa in cui i diversi linguaggi della recitazione, della musica, del canto e della danza si susseguono e si mescolano, componendo insieme una storia che viene narrata non solo dalle parole, ma anche dalle coreografie e dai brani musicali eseguiti dal vivo dai 'performers'.

Quest'anno il Liceo proporrà la messa in scena: Pene d'amor perdute - Kate and the Shrewds.

Lo spettacolo è un originale mash-up delle commedie Pene d'Amor Perdute e La Bisbetica Domata, entrambe rilette in chiave moderna e trasportate nel frizzante mondo del Musical Theatre attingendo alla rielaborazione cinematografica dell'opera shakespeariana Pene d'Amor Perdute realizzata nel 1999 dal regista e attore Kenneth Branagh.

La trama si potrebbe riassumere nella semplice, ma efficace formula "boys meet girls", "maschi contro femmine", inserita nello scenario scintillante di un moderno night club e arricchita da indimenticabili canzoni che rendono omaggio a Frank Sinatra, George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, Jerome Kern.

Appuntamento quindi Lunedì 4 Giugno, alle ore 20.30, al Teatro "Francesco Cilea" di Reggio Calabria.