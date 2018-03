Il rapper Mondo Marcio per l’attesa “Sguta Sidernese”

Dopo Clementino l'otto Settembre scorso, un altro rapper di livello internazionale approda a Siderno. Giunto al settimo disco, Mondo Marcio, rinomato rapper e freestyler, con milioni di copie vendute, un disco con Mina e le collaborazioni artistiche con Fibra, Bassi Maestro, chiuderà la due giorni sidernese in piazza Portosalvo: Siderno, nel suo concerto di punta, guarda certamente ai teenager, ai tanti giovani creativi appassionati di musica interiore, ma l'evento Fiesta dell'uno e due Aprile 2018, lungo l'intero Corso della Repubblica, prevede spettacoli per tutti i gusti: Si parte domenica e si chiude Lunedì. Domenica 1 aprile la giornata si aprirà con la Processione della resurrezione e la tradizionale "Svelata", mentre nel pomeriggio, sempre sul corso della Repubblica, ci saranno una serie di spettacoli di artisti di strada, da luci il violinista in piazza Michele Bello, Fragolino sul Corso della Repubblica ed I calabroni in Piazza Risorgimento.

In serata, alle 21:30 ci sarà il Volo della Colombella; si chiude alle 22:30 con il concerto dei Take 5 band cover degli anni '70/'80.

Lunedì di Pasquetta Siderno si prepara ad accogliere tutti i cittadini della Locride, infatti il programma prevede, alle 16:30, il raduno dei tradizionali "Giganti calabresi", mentre alle 18:00 arriva la tanto attesa "Sguta sidernese", il dolce più lungo del mondo che punta a superare il record dei 528 metri raggiunto lo scorso anno. Alle 21:30 il concerto dei gruppo reggae "I Marvanza", e alle 23:00 il tanto atteso concerto di "Mondo Marcio".

Grande la soddisfazione dell'Amministrazione Comunale di Siderno per la realizzazione di questo programma, nato dalla collaborazione con la Pro Loco, la Consulta cittadina, l'associazione cuochi reggini, degli infaticabili Pasticceri sidernesi oltre alla neonata associazione dei commercianti di Siderno.