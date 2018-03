Il 25 marzo Max Mazzota in scena con “Prove Aperte” al teatro Zanotti Bianco di Reggio Calabria

Domani, 25 marzo, alle ore 19:00, al teatro Zanotti Bianco di Reggio Calabria, andrà in scena "Prove Aperte" scritto e diretto da Max Mazzotta della compagnia "Libera Teatro". Lo spettacolo racconta le vicende di tre teatranti calabresi Mimì, Cocò e Carminuzzu (folle regista dei nostri tempi) alle prese con l'allestimento di uno spettacolo da rappresentare in un importante teatro con pochi giorni a disposizione e con una compagnia ridotta al minimo indispensabile. Mimì e Cocò fanno fatica a capire le idee del folle regista, la sua poetica e il suo modo di concepire l'arte teatrale, anche perché egli vorrebbe realizzare uno spettacolo incentrato sulla ricerca di «Un teatro moderno che parla dei tempi moderni» e che esprima attraverso metafore il tema della vittima e del carnefice. Questo li porta a sperimentare, in uno spazio ideale, che Carminuzzu chiama "Quadrato Magico" (il magma della creazione), improvvisazioni di «storielle brevi, semplici e dirette», scelta che lo porterà alla creazione di una nuova forma di teatro che chiamerà Flash Art. Come tutti gli attori, anche Mimì e Cocò vivono il dramma di dover recitare sia sulla scena che nella vita e durante la preparazione di uno spettacolo questo dilemma si fa più stridente, portando i personaggi a compiere azioni la cui irrazionalità sorprende anche loro stessi. E' proprio durante le prove che vengono fuori tutti i lati oscuri delle loro personalità, permettendo così al pubblico di conoscerli, di amarli, di odiarli, di giustificarne ogni intenzione.

La forza di Prove Aperte sta sicuramente nell'irresistibile surreale comicità dei personaggi. Se Carminuzzu è un regista talmente folle da costringere i compagni a improvvisare una scena che ha come protagonisti una soppressata e un salumiere, Mimì e Cocò sono degnissimi rappresentanti della vasta gamma di manie, vezzi, isterismi e sindromi compulsive che caratterizzano gli attori.

La sincerità della loro follia fa sì che ciò che avviene in scena risulti nello stesso tempo del tutto incredibile e assolutamente verosimile; il pubblico viaggia sospeso fra questi due opposti, domandandosi per tutto il tempo se i personaggi sul palcoscenico siano tre poveri guitti, oppure degli artisti talmente grandi da risultare incomprensibili. Lo scopo dello spettacolo è proprio quello di stimolare domande e allo stesso tempo raccontare, con l'esplosiva leggerezza della comicità, il dramma della vita nel teatro, le quotidiane difficoltà con cui si scontra chi si rassegna a fare della poesia, del sogno e dell'immaginazione il proprio mestiere. La fatica, l'amore e la follia che ne costituiscono la straordinaria essenza. Mimì, Cocò e Carminuzzu sono rispettivamente interpretati da Paolo Mauro, Graziella Spadafora e Max Mazzotta. Lo spettacolo è un appuntamento "Diteca", Distribuzione teatrale in Calabria, per la precisione "Diteca Sud" organizzato da Officine Jonike delle Arti diretta da Maria Milasi. Mentre la direzione artistica è curata da Dante De Rose e Marco Silani. Lunedì 26 marzo lo spettacolo verrà replicato al Cine Teatro Nuovo di Siderno alle ore 21:00.