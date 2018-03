Reggio, domenica lo spettacolo "Prove aperte"

Quarto appuntamento a Reggio Calabria con il Circuito Teatrale. Le eccellenze artistiche calabresi continuano ad essere veicolate portando alla ribalta spettacoli di nuova produzione apprezzati da pubblico e critica.

Domenica 25 marzo 2018 ore 19.00 presso il Teatro Auditorium "Umberto Zanotti Bianco" in scena per la prima volta a Reggio Calabria l'esilarante spettacolo "Prove aperte" scritto e diretto da Max Mazzotta (l'interprete di Enrico Fiabeschi, uno dei personaggi di Andrea Pazienza, nel film Paz! di Renato de Maria e in Fiabeschi torna a casa, sua opera prima)

Regia: Max Mazzotta

Con: Max Mazzotta Carminuzzu, Graziella Spadafora Coco', Paolo Mauro Mimi'.

Assistente alla Regia: Iris Balzano

Assistente alla Drammaturgia: Antonella Carchidi

Consulenza Costumi: Rita Zangari

Responsabile Tecnico / Video: Gennaro Dolce