Il duo internazionale Franco Mezzena, violino – Stefano Giavazzi, pianoforte in concerto per gli Amici della Musica di Palmi al Cine Teatro Argo di Rosarno

Domenica 4 marzo 2018 alle h 18,00 presso il cine teatro Argo di Rosarno avrà luogo, organizzato dagli Amici della Musica di Palmi aderenti a AMA Calabria un concerto del Duo Franco Mezzena, violino – Stefano Giavazzi, pianoforte.

Franco Mezzena, dopo il diploma conseguito con il massimo dei voti sotto la guida di Salvatore Accardo, ha iniziato una brillante attività concertistica nei più importanti teatri e nei principali festivals di tutta Europa, Giappone, Stati Uniti, Centro e Sud America. Ha collaborato con i più celebri solisti e inciso oltre 70 CDs per Luna Rossa Records, Brilliant Classics, Newton Classics, Wide Classique, Dynamic, Ricordi, Symposium, Rivo Alto, Nuova Era, E.M.S. Arcobaleno. All'attività concertistica affianca quella didattica prima nei conservatori di musica e oggi in numerose masterclasses in Italia ed all'estero. È attivo anche come direttore d'orchestra. È stato nominato dalla RAI Radiotelevisione Italiana, membro effettivo della Commissione esaminatrice alle selezioni EUYO (European Union Youth Orchestra) dal 2005 al 2010. Suona su un violino di Antonio Stradivari del 1695 (ex Kayser) e su strumenti costruiti da Giuseppe Leone (Ceglie Messapica 2011 e 2015) e Roberto Regazzi (Bologna 1998). Stefano Giavazzi, dopo essersi diplomato presso il Conservatorio di Musica di Mantova, ha proseguito i suoi studi con Rinaldo Rossi e si è perfezionato con J. Micault, G. Sandor, J.Achucarro, B. Bloch, M. Damerini, S. Perticaroli, e con Norbert Brainin e il Trio di Trieste per la musica da camera. Ha ottenuto numerosi premi in concorsi pianistici tra cui il 3° al Concorso Internazionale Pianistico AMA Calabria. Si è esibito per numerose associazioni musicali in Italia e all'estero anche come solista con prestigiose orchestre internazionali. Ha effettuato registrazioni radiofoniche per Radio 3 e per la Radio Slovena e inciso diversi cds per la Bottega Discantica e l'etichetta Wide Classique. Vanta collaborazioni cameristiche con artisti quali il Tartini Quartet, Bin Huang, Astor Piazzolla, Lorna Windors, Giuseppe Ettorre, Rodolfo Bonucci, Gabriella Munari, Franco Mezzena, Nicholas Jones. Insegna presso il Conservatorio di Musica di Mantova.

In programma di Ludwig van Beethoven la Sonata n. 5 in Fa maggiore op. 24 La primavera, di Ernst Bloch Baal shem Three Pictures of Hassidic Life e di Maurice Ravel la Sonata Tzigane