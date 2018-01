Reggio, Teatro della Girandola: riparte la terza stagione della rassegna “Approdi”

Il Teatro della Girandola riparte, dopo la pausa per le festività natalizie, con il cartellone della terza stagione della rassegna "Approdi". La proposta teatrale è riservata a bambini e ragazzi e alle loro famiglie. Il cartellone è realizzato con la direzione artistica di Santo Nicito.

All'interno del cartellone 2018 saranno presenti i seguenti spettacoli:

Gennaio

13/14 gennaio 2018 ore 18:00

"Le Lapin Blanc"

con Enrico Benincasa

Compagnia Pagliacci Clandestini

Febbraio

10/11 febbraio 2018 ore 18:00

"In Valigia..."

di e con Mario Barnaba

Marzo

10/11 marzo 2018 ore 18:00

"La storia di Celestino"

di e con Cico Cuzzocrea

Aprile

14/15 aprile 2018 ore 18:00

"Storia d'amore di un paio di scarpe"

di e con Amalia Ruocco

Appuntamento sabato 13 e domenica 14 gennaio alle ore 18 con lo spettacolo ""le Lapin Blanc".

Ingresso con tessera. Per ulteriori informazioni sulle attività e programmazione del Teatro della Girandola (via D. Muratori 2/c) è possibile contattare il numero 3927496676 o scrivere all'indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.