Reggio: al Santuario di San Gaetano Catanoso il concerto "Non lasciatevi rubare la speranza"

Si terrà oggi sabato 30 dicembre presso il santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso in via Pasquale Andiloro alle 18 il concerto dal titolo "Non lasciatevi rubare la speranza".

E' il secondo appuntamento musicale di alto profilo che il maestro Roberto Caridi offre alla parrocchia del Santo reggino.

L'evento promosso dall'accademia Amos vedrà la partecipazione della banda musicale Città di Reggio Calabria, diretta dal maestro Caridi, del Coro Millenote e dei solisti Domenico Palamara, Nicolas Mauro, Tina Errigo.

Il concerto, verrà ulteriormente arricchito con la partecipazione del Coro Polifonico di Santa Cecilia, dall'organista Antonino Ripepi e dal direttore Antonio De Matteis.

La chermes sarà presentata da Enzo Zolea e Angela Latella.

Ancora una volta il Santuario di San Gaetano Catanoso ed il quartiere a lui dedicato con la nascente rete associativa, puntano su eventi culturali, per accendere ancor di più i riflettori sulla storia del Santo reggino.

Il percorso intrapreso un anno fa, inizia a maturare i primissimi frutti, anche se la strada per la riscoperta e la valorizzazione del Santo Catanoso è ancora lunga, l'impronta d'apertura verso la città è forte.

Oggi il quartiere San Gaetano Catanoso, che presenta ancora qualche criticità, si candida a divenire un'area di interesse culturale per l'intera città di Reggio Calabria.

Sono attesi gli interventi di suor Ermelinda Giglio, madre generale delle suore Veroniche, di don Salvatore Barreca, parroco della parrocchia di San Gaetano Catanoso e di Domenico Guarna in rappresentanza della rete associativa del quartiere.