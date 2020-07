Ecco le nuove date master class Gomalan Brass Quintet

"Dopo la ripresa, sia pure timida, delle attività sospese a causa dell'emergenza nazionale del Coronavirus, e dopo l'approvazione da parte della Regione Calabria della seconda edizione del Progetto "Armonia sociale in musica", è stato possibile riprogrammare le attività, dentro cui la parte più significativa era ed è il rapporto con il Gomalan Brass Quintet.

D'intesa con il gruppo è stata così definita la tempistica, che viene così specificata: Master Class di Ottoni: 2 - 3 novembre 2020; Registrazione CD: 4 -5 - 6 novembre 2020; Concerto al Teatro F. Cilea con presentazione dei brani registrati: 7 novembre 2020. Si informano, quindi, gli interessati che si considera confermata la volontà di

partecipazione di coloro che si erano regolarmente iscritti ed avevano regolarmente versato le relative quote, assicurando che sarà data personale comunicazione in prossimità degli eventi. Nell'augurarsi, quindi, che nulla possa impedire lo svolgersi degli eventi programmati, l'Associazione si auspica che possa prendere corpo la collaborazione

tanto attesa con il Gomalan Brass Quintet, finalizzata anche alla crescita artistico-professionale dei giovani musicisti deliesi e di quanti vorranno avvalersi della professionalità del Gruppo". Lo afferma l'associazione culturale "Nicola Spadaro".

