Targhe Tenco 2020: "Cip!" di Brunori Sas miglior album in assoluto

Prestigioso riconoscimento per Dario Brunori che si è aggiudicato la Targa Tenco nella categoria 'Miglior album in assoluto'. Un'ampia e rappresentativa giuria di giornalisti musicali ha premiato il quinto lavoro del cantautore calabrese. Dopo il grande successo di "A casa tutto bene", Brunori ha pubblicato un altro album ispirato, con pezzi importanti come "Al di là dell'amore", "Per due che come noi" e "Capita così".

Il cantautore calabrese, con 56 voti, è arrivato davanti a Paolo Benvegnù (Dell'odio dell'innocenza, 48 voti), Diodato (Che vita meravigliosa, 45 voti), Perturbazione ([dis]amore, 24 voti) e Luca Madonia (La Piramide, 21 voti).

Tosca porta a casa due premi: quello per la Miglior Canzone con Ho amato tutto (scritta da Pietro Cantarelli e portata in gara all'ultimo Festival di Sanremo) e quello per Miglior Album di interprete con Morabeza. Miglior Opera Prima e' l'album Canterò di Paolo Jannacci, figlio del mai dimenticato Enzo. Il Premio per il Miglior album in dialetto va a Napoli 1534. Tra moresche e villanelle della Nuova Compagnia di Canto Popolare, mentre il Miglior album collettivo a progetto segna un ex aequo: Note di viaggio - Capitolo 1: venite avanti... (raccolta di canzoni di Francesco Guccini) e Io credevo. Le canzoni di Gianni Siviero.

Le Targhe verranno consegnate nell'edizione 2020 della Rassegna della Canzone d'autore (Premio Tenco), in programma al Teatro Ariston di Sanremo a novembre.