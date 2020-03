In uscita "Conoscermi", il singolo del calabrese Givo

Giuseppe Vito, in arte Givo, è un artista calabrese che vive a Milano. Ha iniziato la sua carriera come vocalist in discoteca e speaker radiofonico. Dopo anni di esperienza in ambito nazionale e internazionale, arriva in radio "Conoscermi", un pezzo nato dall'idea di unire scrittura cantautorale e sonorità strettamente legate alla cultura disco '80s. Il brano, che descrive l'arroganza di chi crede di conoscere le persone solo per le apparenze che traspaiono dalle stesse, è stato realizzato in collaborazione con Mirko Cristiano, mentre il processo di mastering e registrazione vocale è stato effettuato a cura di Joe Santelli.

09 Marzo 2020