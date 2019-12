Si conclude in Germania Ylenia Lucisano Eurotour

Dopo il successo delle prime 10 date live in tutta Europa, da Milano a Bruxelles, da Parigi ad Amsterdam, si conclude in Germania l'"YLENIA LUCISANO EUROTOUR", il tour europeo della cantautrice YLENIA LUCISANO, prodotto e organizzato da Freecom con il sostegno del MiBAC e di SIAE, nell'ambito del programma "Per Chi Crea".

La cantautrice sarà in concerto questa sera, venerdì 6 dicembre, al Bellevue di Monaco di Baviera e domani, sabato 7 dicembre, all'Heming's coffee di Francoforte sul Meno (info: www.facebook.com/YleniaLucisanoOfficial).

Ylenia Lucisano è accompagnata in tutto il tour da Pasquale "Paz" Defina alla chitarra e da Roberto Romano ai fiati. Presenta l'ultimo album di inediti "Punta da un chiodo in un campo di papaveri", 11 brani in cui convivono le diverse sfaccettature della cantautrice in bilico tra storie autobiografiche e immagini surreali.

Gli appuntamenti live di Ylenia Lucisano sono realizzati in collaborazione con Doc Live, con cui l'artista ha avviato un anno di consulenza amministrativa, manageriale, promozionale e di sviluppo dell'attività discografica professionale vincendo il premio Doc Live sul palco dell'ultima edizione del Concerto del Primo Maggio di Roma.