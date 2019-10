Miss Italia Calabria sbarca in America la Calabria Society premia le reginette della Carli Fashion Agency a New York

Un riconoscimento che arriva da lontano. La Calabria Society, tra le associazioni più importanti di calabresi nel mondo, ha premiato Miss Calabria Annalisa Alfieri e Miss Eleganza Myriam Melluso (vincitrice degli altri due titoli nazionali di Miss Linkem e Miss Social) nell'ambito dell'annuale manifestazione che organizza al Surf Club on the Sound di New Rochelle, a New York.

Le reginette in carica hanno pertanto avuto la possibilità di giungere in America e ritirare il premio in qualità di ambasciatrici della bellezza calabrese. Oltre a loro, la Carli Fashion Agency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio ha ricevuto una targa di merito per l'attività di valorizzazione e promozione dei territori che svolge da ben sei anni consecutivi a Sud Italia.

Tra i premiati dall'associazione presieduta da Domenico Procopio, che nelle scorse edizioni ha insignito persino l'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, anche altre eccellenze calabresi, distintesi nei rispettivi campi professionali.

Grande l'entusiasmo degli esclusivisti regionali di Miss Italia Calabria, che hanno dichiarato: «Ringraziamo il presidente dell'associazione Domenico Procopio e tutti i suoi soci per averci invitato, il trustees Costantino Fragale per l'accoglienza che ci ha riservato e il nostro Andrea De Iacovo, speaker radiofonico e conduttore delle selezioni regionali, che ci ha accompagnato in questa magica avventura. Siamo davvero orgogliosi di essere stati scelti per rappresentare la Calabria in America e di aver ritirato un premio così importante. Ci auguriamo che questo sia il primo passo per ulteriori e future collaborazioni».