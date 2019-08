Miss Italia Calabria, terza selezione regionale: vince Myriam Melluso

La terza tappa regionale di Miss Italia Calabria, andata in scena ieri, sabato 3 agosto, a Bagaladi, ha visto trionfare la ventenne Myriam Melluso. Il concorso prosegue questa sera, domenica 4 agosto, a Laurignano, frazione di Dipignano, con una madrina d'eccezione: Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018

È Myriam Melluso, 20 anni, di Reggio Calabria, ad aggiudicarsi la vittoria durante la terza selezione regionale di Miss Italia Calabria, tenutasi ieri, sabato 3 agosto, nella suggestiva cornice di Bagaladi (RC), calorosissimo borgo aspromontano.

Eletta col titolo di Miss Eleganza Calabria, Myriam, dai colori mediterranei ed alta 1.75, potrà accedere di diritto alle prefinali nazionali del concorso che, per l'edizione 2019 e in occasione del suo ottantesimo anniversario, torna su Rai1. Subito dopo l'incoronazione, la reginetta, che studia economia ed è appassionata di teatro, ha dichiarato: «È il primo anno che partecipo a Miss Italia e devo dire che sto provando delle emozioni incredibili. Dedico questa vittoria a mia mamma che non c'è più ed è la mia forza». Terza di cinque figlie, la giovane miss, secondo cui «l'eleganza è porgere l'altra guancia», ha ancora rivelato: «Per le prefinali nazionali mi preparerò al meglio, perfezionando anche la mia dizione».

La vincitrice, salita sul podio insieme a Claudia Dito (seconda classificata) e ad Elisabetta De Gaio (terza classificata), è stata selezionata da un'attenta giuria di professionisti (Santo Monorchio, Angelina Pipari, Franco Trunfio, Giovanni Palumbo, Genny Tafa) e dall'avvocato Danilo Aloe nella sua qualità di garante del concorso. Alla giuriasi è pure aggiunta una madrina d'eccezione, Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, che ha affermato: «Sto scoprendo luoghi bellissimi, proprio come Bagaladi. L'Italia è un posto splendido e io sono orgogliosa di rappresentarlo».

Nel corso della kermesse, condotta da Andrea De Iacovo e realizzata con la collaborazione del Comune di Bagaladi e della locale Associazione Commercianti presieduta da Carmelo Sgrò, è intervenuto anche il sindaco Santo Monorchio. «Siamo particolarmente lieti – ha sottolineato il primo cittadino – del fatto che Bagaladi possa ospitare una tappa delle selezioni di Miss Italia Calabria. Si tratta di un perfetto connubio tra i valori della bellezza femminile e la bellezza del nostro borgo, ricco di storia e tradizioni». Non a caso, prima di fare ingresso in passerella, le partecipanti, provenienti da tutta la Regione, hanno ammirato i più bei panorami di Bagaladi a bordo di pick up e macchine d'epoca, lungo un percorso enogastronomico di assolute prelibatezze. Non è poi mancato il momento musicale grazie all'esibizione della cantautrice Ilenia Mazzà, presentata a Sanremo Giovani per le selezioni 2019 e già produttrice di un ep di sei brani inediti.

La manifestazione, organizzata per il quinto anno consecutivo dalla Carli Fashion Agency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, prosegue stasera (domenica 4 agosto) a Laurignano, frazione di Dipignano, per eleggere Miss Brutia Calabria. «L'appuntamento – ha ricordato Carmelo Ambrogio, esclusivista regionale del concorso di bellezza, insieme a Linda Suriano – è previsto in via Frà Benedetto alle 21, sempre alla presenza della splendida Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018». Durante tale tappa, che coincide con la quarta selezione regionale, alle sfilate si alterneranno il corpo di ballo, guidato dalla coreografa Lia Molinaro, la proiezione del video sociale sul contrasto alla violenza di genere, e l'esibizione del Luigi Strangis Trio.