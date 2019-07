Il “Jova Beach Party” arriva in Calabria, Italia Nostra: “Ecosistemi costieri fragili, valutare impatto del concerto su habitat e specie protette”

"Il Jova Beach party approda in Calabria e gia' si annunciano problemi per i fragili ecosistemi costieri della regione". Lo sostiene Italia nostra in una nota a firma del presidente nazionale Mariarita Signorini e del consigliere nazionale Teresa Liguori. "A Praia a Mare, l'area interessata dall'evento - aggiunge l'associazione ambientalista - e' quella che riveste il maggior pregio naturalistico e paesaggistico. E' stata prevista infatti l'occupazione di una superficie di 74 mila metri quadri e forse piu', proprio di fronte all'Isola di Dino, dunque al confine con due Zone speciali di conservazione, quella dei fondali dell'Isola di Dino e della stessa Isola di Dino, caratterizzata da habitat protetti, specie animali e luogo di nidificazione per uccelli marini. Per l'evento e' prevista un'apposita procedura per verificare eventuali incidenze negative sull'area protetta. Ci auguriamo che i funzionari del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria valutino attentamente gli impatti dell'evento: di certo la tutela dell'ambiente, degli habitat e delle specie protette rivestono un preminente interesse pubblico, certo non inferiore rispetto all'interesse economico connesso alla tourne'e estiva della pop star italiana".

"Abbiamo appreso - affermano ancora Mariarita Signorini e Teresa Liguori - che l'impatto ambientale verra' ridotto al minimo e che l'evento e' stato realizzato in collaborazione con il Wwf, ma restano le preoccupazioni dopo la morte del pulcino di Frantino a Rimini. Anche la cancellazione del concerto di Lavagna per erosione della costa avrebbe dovuto ricordare agli amministratori e ai cittadini la fragilita' della costa ligure, esposta agli effetti dell'innalzamento del livello dei mari. Un monito costantemente ignorato da politici e imprenditori, ostaggio di pianificazioni a brevissimo termine".

Lo show sulle spiagge di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, farà tappa a Praia a Mare e a Roccella Jonica, rispettivamente il 7 e il 10 agosto.