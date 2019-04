Al via la stagione concertistica del pianista di Louis Giò

Al via la stagione concertistica di Louis Giò Palopoli, il giovanissimo "piccolo Mozart" di Mirto Crosia, che a soli 10 anni ha al suo attivo la partecipazione a ben 50 concorsi internazionali e che in soli 3 anni, conquista i primi posti assoluti, premi speciali, concerti premi, borse di studio e trofei. Considerato da numerose giurie internazionali un talentuoso pianista, iscritto all' Istituto musicale "Donizetti" di Mirto Crosia, Louis Giò si esibirà in numerose tappe partendo il 23 aprile prossimo, dal Teatro Giordano di Foggia. Proseguirà poi, il giorno 5 maggio nella sua terra natìa, a Mirto nel Palateatro Carrisi e a seguire in altre località.

Dettagli Creato Venerdì, 19 Aprile 2019 13:46