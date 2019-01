La ‘Queen mania’ arriva in Calabria: a marzo il musical “We Will Rock You” a Reggio e Catanzaro

E' 'Queen mania' anche a teatro. Dopo il boom di Bohemian Rhapsody, biopic musicale piu' visto di sempre, al top incassi in Italia nel 2018 e incoronato ai Golden Globe, prosegue con successo in teatro la nuova edizione di We Will Rock You, il musical prodotto da Ben Elton, in collaborazione con Roger Taylor e Brian May, che ha collezionato oltre 8 milioni di spettatori, 2700 performance e 12 anni di repliche a Londra. Tornato in scena a ottobre nella nuova produzione concepita appositamente per il nostro Paese da Claudio Trotta per Barley Arts, lo spettacolo con 24 dei piu' grandi successi dei Queen proseguira' per tutto il 2019: a Jesolo (10 gennaio), Bassano Del Grappa (12 gennaio), Bergamo (18 gennaio), Milano (31 gennaio-3 febbraio; 7-10 febbraio; 14-17 febbraio), Genova (21-23 febbraio), Roma (27 febbraio-3 marzo), Napoli (5 marzo), Catanzaro (9 marzo), Reggio Calabria (11 marzo), Catania, (13 marzo), Bari (16-17 marzo), Firenze (22-24 marzo), Padova (29 marzo), Torino (5-6 aprile) e Gorizia (9 aprile). Il calendario completo e aggiornato e' disponibile al sito ufficiale https://www.wewillrockyou-themusical.it/date-3/.

Le musiche e le canzoni sono quelle originali, eseguite dal vivo da una band formatasi per l'occasione. Le canzoni sono cantate in lingua inglese mantenendo l'adattamento dei testi concepiti per il musical. La regia e' di Tim Luscombe, l'allestimento scenografico e' di Colin Mayes, mentre le coreografie sono ideate e curate da Gail Richardson. Nel cast ancora Salvo Vinci nel ruolo di Galileo e Alessandra Ferrari in quello di Scaramouche; Valentina Ferrari e' Killer Queen, mentre Paolo Barillari e' Khashoggi e Claudio Zanelli interpreta Brit. Presenti anche nel cast del 2008/2009 Loredana Fadda che interpreta Oz e Massimiliano Colonna che veste i panni di Pop.