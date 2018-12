Ecco "Fatti di musica 2019"

A pochi giorni dalla grande chiusura di Fatti di Musica 2018, la trentaduesima edizione del Festival del Live d'Autore ideato e organizzato da Ruggero Pegna, che ogni anno presenta in Calabria alcuni dei concerti e spettacoli musicali più attesi della stagione, premiandoli in varie sezioni con il Riccio d'Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco, è stata presentata ufficialmente l'edizione 2019.

Come ogni anno, saranno diverse le sezioni del prestigioso ed ormai storico Festival, da quelle dedicata ai principali Autori e alle più acclamate Band, fino alla sezione Musical e Grandi Opere Moderne. Previsti anche, come in ogni edizione, dei fuori programma con la comicità.

Si partirà, infatti, il 5 gennaio con "Sento la testa girare", lo spettacolo di Teresa Mannino al Teatro Rendano di Cosenza. E' la stessa attrice comica palermitana a curarne la regia e firmare lo spettacolo insieme a Giovanna Donini.

"Cominciamo il 2019 col sorriso, con l'augurio che sia un anno splendido per tutti!", ha affermato Pegna, pronto subito a rientrare nel solco degli eventi musicali con il musical originale Dirty Dancing, The Classic Story on Stagedi Eleanor Bergstein, il 23 gennaio al Teatro Rendano di Cosenza e il 24 gennaio al Cilea di Reggio Calabria. La trasposizione in musical del celeberrimo film, Golden Globe e Premio Oscar per la migliore colonna sonora, ha la regia di Federico Bellone e si avvale di una grande cast e un imponente allestimento.

Ancora grandi musical, con "We will Rock You" dei Queen e Ben Elton, in prima assoluta il 9 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro e l' 11 marzo al Teatro Cilea di Reggio Calabria. Lo spettacolare musical prodotto dalla Barley Arts mette in scena ben 24 successi planetari della mitica band suonati dal vivo, con la regia affidata al candidato Lawrence Olivier Award Tim Luscombe, la scenografia di Colin Mayes e le coreografie di Gail Richardson. "Per chi ama i Queen, è un evento imperdibile e qui irripetibile!", ribadisce Pegna.

L'11 marzo partirà anche dal Teatro Metropol di Corigliano un mini tour calabrese di Beppe Grillo. Il comico genovese, poi, porterà il suo nuovo spettacolo "Insomnia" il 12 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro, il 13 marzo al Teatro Cilea di Reggio e il 14 marzo al Garden di Rende (questa data di Rende era inizialmente prevista per il 21 dicembre 2018).

Il 3 aprile, la carovana di Fatti di Musica 2019 si sposterà al Palacalafiore di Reggio Calabria per l'attesissima unica tappa calabrese di uno dei gruppi più amati e acclamati del momento: Thegiornalisti, con il loro "Love Tour" dei record.

Il 27 aprile, a chiusura della prima parte, ancora un musical spettacolare: Peter Pan, con le musiche intramontabili di Edoardo Bennato al Teatro Rendano di Cosenza.

"Nei prossimi giorni – sottolinea Pegna – annuncerò gli eventi della seconda parte del Festival, che si chiuderà con un autentico super evento: il ritorno in Calabria dei Momix di Moses Pendleton con il nuovo spettacolo Alice, al Teatro Rendano di Cosenza nei giorni 8 e 9 novembre 2019. Sarà un'altra edizione eccezionale, con alcuni dei migliori spettacoli, star italiane e internazionali. Inoltre, dopo l'Opera musical sulla vita di San Francesco di Paola, scritta da Francesco Perri, di cui abbiamo anche realizzato la versione televisiva a breve in onda, nel 2019 presenteremo pure l'Opera teatrale dello stesso maestro Perri sulla vita di Natuzza Evolo, la mistica di Paravati in corso di beatificazione. Fatti di Musica – ha concluso Pegna - è la storia stessa del grande spettacolo dal vivo in Calabria, con un format unico e con location alcune delle località più belle e ricche di patrimonio paesaggistico e culturale!".

La prevendita dei biglietti degli eventi annunciati è regolarmente in corso in tutti i punti Ticketone e online al sito www.ticketone.it. Tutte le informazioni sono disponibili allo 0968441888 e al sito www.ruggeropegna.it.

L'edizione 2018 del Festival "Fatti di Musica", media partner Radio Juke Box, unico festival regionale di grandi eventi nazionali e internazionali, è realizzata con la collaborazione dell' Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, nell'ambito dei Grandi Festival Internazionali Storicizzati e, per alcune sezioni, con il Festival "Alziamo il sipario" dell' Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria. Come ogni anno, non mancheranno le le interazioni con altri prestigiosi festival storicizzati e Comuni di tutta la Calabria.