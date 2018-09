“Musical in Tour” l’edizione 2018 fa tappa a Soriano e Cleto

Si riapre il sipario sull'edizione 2018 di "Musical in Tour", la rivoluzionaria progettualità artistica organizzata e realizzata dall'Associazione G.A.L.A. (Giovani Artisti Lametini Associati).

Dopo il successo per presenza e affetto di pubblico, al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, gli artisti di G.A.LA. ripartono per un autunno che li vedrà impegnati a portare la loro arte, in alcuni degli attrattivi borghi della regione Calabria.

Il teatro musicale dei giovani artisti lametini donerà fisicità ad uno dei drammi per eccellenza della letteratura," Giulietta e Romeo", che verranno rappresentati nella cornice di due incantevoli scenari: Soriano Calabro(VV) e Cleto (CS).

Si partirà il prossimo 28 settembre, a Soriano Calabro dove, nel convento dei Padri Domenicani il dramma dei due innamorati prenderà vita, con struggenti melodie e con un linguaggio di emozioni, storia e tradizione.

La stagione 2018/19 di Musical in Tour continuerà poi, il prossimo 5 ottobre, alla volta di Cleto (CS) presso il Castello di Savuto.

Ed a Cleto, gli artisti lametini, riaccenderanno la tormentata storia d'amore fra Giulietta e Romeo, avvalendosi del pathos storico-artistico del luogo, intrecciandolo con la suggestività del castello.

Al pubblico, di ogni età, si rivolgerà il progetto dell'edizione 2018 di Musical in Tour, richiamando all'attenzione non soltanto la cultura letteraria, ma stimolando la coscienza critica calabrese a diventare fruitrice delle bellezze naturali ed artistiche della nostra terra, ma anche e soprattutto, veicolo di promozione emozionale della nostra tradizione.

Il teatro così come la cultura – ha dichiarato con un pizzico di sana ironia, Roberto Panzarella, direttore artistico di G.A.L.A. – non ha pause né ferie estive, ed è per questo che continuiamo il progetto di Musical in Tour, con sempre maggiore passione e desiderio di comunicazione al e con il pubblico.

È per tutti noi – ha concluso Panzarella – un grande onore e senso di responsabilità, poter godere della magia di due borghi calabresi, pregnanti di cultura e naturalmente palcoscenico teatrale.

Ringraziamo a tal proposito, le amministrazioni comunali che ci ospiteranno e che sono prova di come il teatro sia elemento di congiunzione, che prescinde lo spazio geografico e si avvale solo e soltanto di emozioni e di un profondo senso di appartenenza alla nostra regione.