“Inschemical” è l’album d’esordio della band calabrese

L'album "Inschemical" è il primo lavoro - composto da otto brani - della omonima band alternative rock. Si tratta di un percorso ambientato in locazioni melodiche che partono dalle sonorità distorte della prima parte del disco fino a risolversi nel sound dolce coadiuvato dagli archi dell'ultimo brano.

«Il Progetto Inschemical nasce nel 2012 con l'intento di creare melodie in chiave rock a supporto di tematiche sociali di vario genere, dalle esperienze personali a quanto di spiacevole ogni giorno vediamo. Non ci definiamo compositori, e forse non lo faremo mai. Ci piace l'idea di sentirci semplici "ideatori di melodie" da associare a sonorità in continua ricerca». Inschemical

Guarda qui il video del singolo in radio "Un nuovo inizio": https://www.youtube.com/watch?v=TDZEuOZxKP0

Perché Inschemical:

«Il nome Inschemical è il risultato di tre parole: Insano-Schema-Calabria. Insano è tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che vediamo; lo Schema è il risultato dell'insieme delle idee musicali che ci accomunano; la Calabria è la nostra regione di appartenenza. Una terra bella, amara e dolce che amiamo e detestiamo». Inschemical

BIO

Inschemical è il nuovo progetto alternative rock voluto da Enea Bruno-chitarra e voce, Vincenzo Mastrelia, basso, Giovanni Benvenuto, batteria.

La band nasce nel novembre 2012. Le maggiori influenze derivano dai gruppi storici del panorama italiano quali Timoria, Litfiba, Teatro degli orrori, Linea 77. I testi trattano tematiche sociali. I componenti della band non appartengono a movimenti o partiti politici, ma preferiscono l'esperienza al sentito dire.

Inschemical è il risultato di un lungo periodo di riflessione. La band nasce dalle ceneri degli Edenforce, gruppo progressive metal nato nel 2006 e con due album all'attivo: In the emptiness of my dreams e Nemesi eterna.

La svolta arriva nel febbraio 2012: Enea Bruno diventa il nuovo cantante degli Edenforce. Inaspettatamente la band inizia a battere altri territori musicali. L'heavy metal viene sostituito dall'hard rock, dalla psichedelia e dalla sperimentazione e la nuova formazione compone in pochi mesi quattro pezzi: Politically correct, D'oro benedetto, Allegoria di un giorno e I*famia, ma solo "Allegoria Di Un Giorno" entrerà a far parte della track list dell'Album di esordio della Band. Gli anni 2014 e 2015 rappresentano un periodo di transizione che ha influenzato la composizione artistica della band verso venature pop/rock come il singolo di lancio "Un Nuovo Inizio".

TRACK BY TRACK

Affine al mio tempo è un'analisi sul rapporto fra scorrere del tempo ed eventi, e su come esso influisce sulla maturità e le scelte della persona.

La Spirale senza fine è una riflessione, spesso in forma metaforica, sui punti di vista della guerra.

Un nuovo inizio è il primosingolo estratto. Il leit-motiv si sofferma sulla problematica dei padri single impossibilitati a prendersi cura dei propri figli.

Allegoria di un giorno esprime il senso di rabbia causato dagli eventi negativi di ogni giorno, rabbia che possiamo però trasformare in miele quando ci affidiamo alla positività.

Buio è un grido di dissenso verso tutto ciò che ci circonda. La necessità di riappropriarci della nostra umanità.

La favola sbagliata è il racconto, in prima persona, di una vittima di pedofilia.

Controinformazione è un brano scritto e dedicato a Giuseppe Impastato, vittima della mafia.

La Ricerca è un brano che raccoglie riflessioni in merito a ciò che realmente è la ricerca della felicità personale.

Collaborazioni artistiche: Martino Ciano (Chitarre ritmiche) - (testi tracce 4 e 5) - Arcangelo Michele Caso (Violino, viola e violoncello traccia 8)

Produttori: Enzo Russo (Spiral69 – Benzina)

Arrangiatori: Inschemical - Enzo Russo

Studi di registrazione: B STUDIO (Napoli) di Enzo Russo - TP STUDIO (Napoli) per le batterie registrate da Enzo Russo

Pubblicazione album: marzo 2018

Etichetta: "B MUSIC RECORDS"