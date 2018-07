Intimista e sensuale, il videoclip di "Dreaming", firmato da Bernardo Migliaccio Spina, anticipa l'uscita dell'album omonimo di Arianna Diano. Nello scenario d'incanto del Casale della Rocca, ai piedi di Gerace (RC), rivivono le azioni di un sogno. «Ciò che non puoi afferrare ti percuote, ti lascia sfinito. Il tempo è sospeso e la simmetria è l'unico conforto. Stare al centro del proprio sogno per mettere a fuoco le mani e gli occhi» spiega Migliaccio Spina.

Un percorso autoriale tutto in inglese, quello di Arianna Diano, giocato su melodie e testi essenziali, con un sound dalle contaminazioni rock. «Dreaming è un inno ai sentimenti veri. Amore, nostalgia, dedizione. Un pensiero a ciò che nasce dentro di noi e rimane puro, nonostante il tempo, nonostante gli altri, nonostante i cambiamenti. Qualcosa che appartiene solo a chi ha la capacità di sognare e di non arrendersi mai» dice Arianna, nata a Messina, vive a Vibo Valentia. «Quando scrivo le mie canzoni penso sempre che il fatto stesso di mettersi in gioco possa essere un invito per gli altri a coltivare le proprie passioni e contemporaneamente un invito ad apprezzare la bellezza di tutte le cose semplici che si muovono intorno a noi e che spesso diamo per scontate».



Il video è visibile su Youtube, canale ufficiale di Arianna Diano: https://www.youtube.com/watch?v=3RocpPqZKRM&feature=share

Arianna Diano ha frequentato corsi di danza classica e moderna, di musica leggera e di teatro, esibendosi in vari spettacoli presso il teatro Vittorio Emanuele di Messina. Ma la vera svolta artistica arriva frequentando l'Accademia di Alto Perfezionamento del Canto Jazz, sotto la direzione artistica di Rosalba Bentivoglio, con varie esibizioni in teatri e Festival.