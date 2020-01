Il caso Gregoretti

di Gaetano Morisani* - Si avvicina la data alla quale la Commissione per le autorizzazioni a procedere del Senato dovrà decidere sulla conforme richiesta del Procuratore Distrettuale della Repubblica di Catania nei confronti del Sen. Matteo Salvini quali Ministro dell'Interno del precedente Governo.

Ritiene quella Procura Distrettuale che la decisione di impedire l'ingresso in porto di nave Gregoretti appartenente alla nostra prestigiosa Guarda Costiera abbia integrato una serie di reati dei quali il Ministro deve rispondere in sede penale.

Compito della Camera di appartenenza è quello di verificare se la richiesta sia o meno affetta da fumus persecutionis in quanto solo escludendo tale circostanza, è consentito concedere l'autorizzazione a procedere.

Stendendo un velo pietoso su come la politica declina tale filtro, a mio sommesso avviso proprio nella richiesta di autorizzazione a procedere vi è la prova della esistenza del fumus persecutionis, cioè nella volontà non di perseguire un comportamento ritenuto reato, bensì una persona.

Non vi è dubbio che la decisione dell'allora Ministro Salvini sia del tutto legale e non vi è ancora dubbio che quella decisione, ancorchè non formalmente collegiale, sia stata presa col consenso dell'intero Governo o quanto meno con la conoscenza da parte di tutti i membri dell'Esecutivo della decisione, senza prenderne le distanze.

L'evidente fumus persecutionis è dimostrato dalla scelta tecnica della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania di chiedere l'autorizzazione a procedere solo nei confronti del Ministro dell'Interno e non anche di tutti i componenti dell'Esecutivo che, bene che vada, hanno taciuto.

Tale comportamento integra il reato di concorso per tutti i componenti del Governo e la richiesta di autorizzazione a procedere avrebbe dovuto essere estesa a tutti costoro.

Credo che anche in tale circostanza la politica abbia declinato in modo del tutto strumentale le garanzie che la Carta Costituzionale prevede per i membri del Governo.

*Avvocato