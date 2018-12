Una pagina di buona amministrazione a Reggio Calabria

di Nino Mallamaci* - A Reggio Calabria, se vi capita di percorrere la bretella che costeggia il torrente Calopinace direzione monti – mare, subito dopo l'uscita del Cedir mettete le freccia a destra e rallentate, o fermatevi. Mi raccomando: con prudenza, per evitare tamponamenti. Siamo in zona Sant'Anna. Affacciatevi e guardate giù. Vedrete aiuole, panchine, giostrine, alberi.

Fissate questa bella immagine, magari arricchita da qualche bambino e da qualche genitore seduto a chiacchierare con un occhio attento ai pargoli che giocano contenti.

Fissatela, l'immagine gioiosa, perché quello che vedrete non è frutto di creazione divina, ma dell'impegno degli uomini. Se vi foste avvicinati a quel posto nel 1994 avreste avuto davanti ben altro spettacolo, prodotto non dall'impegno, ma della prepotenza degli uomini.

Ecco la storia.

Quell'anno era il primo della mia avventura da amministratore della città. Per lanciare la campagna "Il verde è al verde", ideata dal sottoscritto per coinvolgere i cittadini nella gestione delle aree pubbliche in carenza di risorse, c'era da fare un manifesto, e per realizzarlo utilizzammo, udite udite, una gara ad evidenza pubblica, anche se la cifra era contenuta. Le cose andavano così, allora.

L'offerta più bassa, tra le tipografie che parteciparono al bando, pervenne dalla AZ di via della Ginestra. Quando andai per parlare dei dettagli col titolare, il sig. La Camera, al termine del nostro colloquio di lavoro egli mi accompagnò all'uscita non solo per cortesia, ma anche perché, disse, mi doveva mostrare una cosa. Mi indicò, proprio davanti alla sua azienda, uno spazio pianeggiante, abbastanza grande, che stava proprio in mezzo a una serie di fabbricati e confinava, a sud, col muro d'argine del torrente Calopinace. L'area era recintata e dentro erano parcheggiati, vicino a un piccolo ricovero in legno, alcuni camion e altri mezzi destinati all'attività edilizia.

- E allora? Chiesi al sig. La Camera, non comprendendo dove volesse andare a parare.

- Lo sapete di chi è questo terreno?

Ovviamente non lo sapevo.

- Questo terreno è di proprietà di un ente di formazione professionale, mi sembra si chiami ENALC o qualcosa del genere.

- E' proprio bello, signor La Camera. Sarebbe l'ideale per farne un'area di verde attrezzato. Ma forse l'hanno dato in uso a qualcuno, dato che è recintato e ci sono dei mezzi dentro.

- No, assessore. Non l'hanno dato a nessuno. Chi lo occupa lo fa abusivamente, e fino a poco tempo fa non c'era neanche la recinzione. Io ne ho parlato con altri prima di voi, ma la situazione non è cambiata. Anzi, prima c'era un mezzo, poi due, poi sempre di più, e ora anche la recinzione. C'è anche un comitato che si è costituito proprio per chiedere a qualche ente pubblico di verificare se si può avere il terreno per destinarlo ad uso pubblico.

- Va bene, grazie sig. La Camera. Me ne occuperò e vediamo cosa si può fare. Prima bisogna vedere come stanno le cose a livello giuridico, ma non vi preoccupate che questo aspetto lo verificherò subito. Ci vediamo nei prossimi giorni.

- Assessore! Mi fa La Camera mentre salgo in macchina.

- Ditemi ... - Ma siti sicuru? U dissuru puru autri prima i vui, ma poi si tiraru arretu pirchì chistu d'a ditta pari ch'è 'mmanicatu.

- Sig. La Camera, state tranquillo. Se si può fare si fa. A presto.

Tornato in assessorato, mi metto subito all'opera. E' una mia caratteristica, quella di non lasciare tempo al tempo in ogni attività che compio. Mi viene in soccorso l'ansia, che non è una bella compagnia ma ha il suo lato positivo: fare quello che devi fare il prima possibile, e senza attendere che qualcun altro lo faccia per te. Nell'arco di qualche ora ci sono novità, e sono positive: il terreno non è più di proprietà dell'Enalc. L'ente è stato sciolto e il suo patrimonio è stato assorbito in quello delle varie Regioni. Insomma, nell'arco di qualche giorno prendo contatto col funzionario del settore e dell'ufficio preposti della Regione Calabria, retti dal dr. Cefaly e dal dr. Tortorella. Ancora qualche giorno, e ci rechiamo insieme a impiantare ai margini dell'area interessata un bel cartello: Proprietà della Regione Calabria.

Parte, dall'Ufficio patrimonio di Reggio, una diffida a liberare lo spazio da qualsiasi mezzo o materiale, e così succede. Nessuna minaccia, nessuna intimidazione, nulla di nulla. Molte volte, come ho avuto modo di sperimentare anche in altre circostanze, sono la paura immotivata e l'infingardaggine a dare corda a individui che si limitano ad approfittarne.

Il 5 maggio del 1994 parte dal mio Ufficio, a mia firma, una lettera indirizzata al presidente della Regione e all'assessore al ramo. Scrivo del terreno, della sua valenza sociale, dello stato di abbandono che ha favorito "l'interesse" di un privato, delle missive inviate da cittadini del posto e dal sottoscritto ai carabinieri per sollecitare un intervento al fine di scongiurarne l'occupazione definitiva, e senza titolo alcuno. "Solo recentemente, continuo, grazie all'intervento dell'Ufficio patrimonio e del funzionario incaricato sig. Tortorella, è stato piantato un cartello che indica molto opportunamente il proprietario legittimo del terreno. Con la presente, mi faccio portatore dell'istanza dei residenti nella zona di destinare quello spazio a verde attrezzato, fruibile da parte dei bambini e degli anziani del quartiere. Il piano di dismissione del patrimonio di codesto ente, redatto dall'ufficio competente, si limita opportunamente a valutazioni di tipo tecnico – contabile. Di ben diversa natura, ne sono certo, sarà l'analisi dell'organo politico – amministrativo, il quale terrà conto delle caratteristiche dell'area de quo: l'importanza sociale, da un lato; l'estensione limitata, il relativo valore economico (470 milioni) ove rapportato a quanto detto prima (la valenza sociale), le inevitabili, legittime rimostranze dei cittadini, dall'altro". Chiudo con due proposte alternative: la cessione in comodato gratuito al Comune di Reggio, vincolata alla realizzazione di verde attrezzato, ovvero l'intervento dell'ufficio regionale Reggio verde della Forestazione, già allertato e dichiaratosi disponibile; un modo, questo, anche per utilizzarne al meglio gli operai, già comunque impegnati in varie zone della città con ottimi risultati. Chiarisco che la manutenzione sarà in ogni caso demandata al Comune.

L'iter successivo è tutto in discesa. Per rendere concreto l'interesse dell'Ente inseriamo in bilancio una somma, modesta, per la penuria di risorse, per un primo intervento di bonifica. Quello che succede dopo è facilmente desumibile dall'oggi. Io lascio il mio incarico nel gennaio del 1996, ma siamo già a buon punto. L'Amministrazione comunale guidata da Italo Falcomatà trasforma lo spazio ricovero di mezzi e occupato abusivamente nel piccolo polmone verde che oggi vediamo, diventato punto d'incontro per i cittadini del quartiere e sede di manifestazioni di vario genere. Tutto a vantaggio della comunità.

Ma, oltre al valore pratico della vicenda, mi piace sottolinearne quello simbolico. Con l'impegno, l'ascolto, la tenacia, la collaborazione tra persone di buona volontà, tutto è possibile. Sono questi gli ingredienti che hanno consentito di trasformare, nell'arco di qualche anno, un sogno in una splendida realtà, dando anche il segno di Istituzioni che agiscono senza condizionamenti, anteponendo l'interesse pubblico a quello, viziato tra l'altro dalla prepotenza, del singolo individuo.

*Avvocato e scrittore