Una reggina nel video tributo ai Queen che piace a Brian May

di Lavinia Romeo - La notizia è di queste ore e incorona "Bohemian Rhapsody" come il film musicale più visto nella storia del cinema. Il box office sancisce, dunque, l'indiscusso successo del biopic diretto da Bryan Singer su 15 anni di carriera dei Queen e sulla vita del loro frontman, Freddie Mercury. Una pellicola che passerà alla storia, esattamente come è accaduto, oltre 40 anni fa, al singolo "manifesto" dei Queen, "Bohemian Rhapsody", che ha raggiunto il sorprendente record d'essere il brano del Novecento più ascoltato in rete.

E un nuovo primato è stato raggiunto in questi giorni anche dai talentuosi studenti della Scuola del Teatro Musicale di Novara, che hanno brillantemente reinterpretato, all'interno di un videoclip, il singolo numero uno dei Queen, rendendo così omaggio all'uscita del film sulla storica band.

Un progetto che ha coinvolto oltre 50 persone, in scena e nel backstage, che hanno letteralmente invaso un autobus ballando e cantando, fornendo così una nuova interpretazione vocale del brano. Una versione che ha riscosso unanimità di consensi sul web, tanto da far giungere l'eco oltremanica al mitico chitarrista dei Queen, Brian May, che ha scritto un commento su Facebook facendo i propri complimenti ai giovani studenti: "Questi ragazzi italiani – ha scritto il fondatore dei Queen – hanno brillantemente interpretato Bohemian Rhapsody".

Un video d'impatto, egregiamente diretto dall'allievo regista Massimiliano Perticari, che, nonostante la scelta (iniziale) del bianco e nero, trasla nell'attualità il testo scritto da Freddie Mercury restando però estremamente fedele al brano, specie nella sua particolare struttura musicale, sottolineata dalle energiche coreografie di Ilaria Suss.

Interprete e Project Manager del videoclip è la reggina Alessia Genua, che vanta un diploma da attrice professionista alla Scuola del Teatro Musicale di Novara, con cui continua a collaborare dopo essere stata tra i protagonisti del pluripremiato musical: "Green Day's American Idiot,", sempre prodotto dalla STM di Novara.

L'artista spiega al Dispaccio come è proseguita, dopo il diploma, la sua collaborazione con la Scuola del Teatro Musicale di Novara: "Quest'anno abbiamo debuttato al teatro Nazionale di Milano con il musical "Rent", spettacolo che ha avuto un grande successo tanto da essere inserito nelle stagioni del Teatro Coccia di Novara e del Teatro Superga di Nichelino. Questa bellissima opportunità mi ha permesso di rimanere a stretto contatto con la Scuola e con gli allievi degli altri anni. Per il progetto del videoclip "Bohèmian Rhapsody" – spiega ancora la giovane attrice – ho scelto di dare il mio contributo oltre che per la parte performativa, anche per la parte organizzativa, avendo la possibilità di fare un'esperienza diversa da quella artistica. Nel prossimo anno la Scuola del Teatro Musicale ha in programma concerti nella splendida location della Palazzina di Stupinigi e io canterò assieme ad altri quattro studenti/diplomati. Sono grata per questa e tutte le altre possibilità artistiche ricevute attraverso la STM, non tutti i ragazzi, soprattutto provenienti dalla mia terra – sottolinea Alessia – hanno la possibilità di fare esperienze simili e di così alto livello".

Ed è sempre con grande entusiasmo che la talentuosa artista racconta la genesi del videoclip tributo, evidenziando e motivando le originali scelte artistiche: "L'idea del videoclip è nata dalla volontà di realizzare un omaggio originale e artisticamente diverso ai Queen. Già due anni fa, in occasione dell'uscita del film "La La Land", avevamo creato un omaggio simile. Quello ai Queen e a Freddie Mercury è di gran lunga più elaborato dal punto di vista musicale (la direzione vocale è stata curata da Giuseppe Guerrera, allievo del Master per Direttori Musical) e coreografico".

E come il sound dei Queen passa con una veloce sterzata dalla ballata all'hard rock puro, così nel video omaggio si accende il colore dopo il mesto bianco e nero iniziale: "Questa scelta di regia – spiega ancora l'interprete – rappresenta la metafora di un cambiamento interiore, da uno stato di quiete apparente all'esplosione e alla ribellione del rock. L'autobus, oltre che essere una location inusuale e caratteristica, simboleggia il viaggio come percorso artistico di ognuno di noi".

"Progetti come questo sono da stimolo per fare sempre meglio" afferma con soddisfazione la giovane reggina, che su Brian May dice: "Siamo molto felici di aver ricevuto il suo apprezzamento, il nostro obiettivo era soltanto quello di rendere omaggio a questo storico gruppo e interpretare, a nostro modo, questo capolavoro che ha fatto la storia della musica mondiale".