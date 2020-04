Fake news e sciacalli, la truffa del coupon da 500 euro offerto dal supermercato

Torna a circolare su Whatsapp, la piattaforma di messaggistica, una truffa legata all'ottenimento di bonus spesa.

Nei giorni scorsi avevamo segnalato un'altra bufala simile (leggi qui). Il messaggio annunciava la possibilità di poter accedere a un buono spesa offerto dai supermercati, inserendo i dati anagrafici in un questionario.

Allo stesso modo, in queste ore sta circolando un nuovo tentativo di truffa. Questa volta, viene fatto il nome di Conad, una società cooperativa attiva nella grande distribuzione organizzata: "Il supermercato Conad ha annunciato – si legge – che regalerà a tutti un coupon gratuito di euro 500..". E, subito dopo, il link per ottenere "il tuo coupon". E', chiaramente, totalmente falso, nonché una truffa digitale.

E' la stessa società a mettere in guardia i consumatori: "Circolano in rete attività di raccolta dati non autorizzate da Conad che promettono ricompense in Buoni Spesa. Verifica sul sito www.conad.it i concorsi e le operazioni ufficiali attivi e per ulteriori informazioni contatta il Servizio Clienti.

Tutte le offerte personalizzate – comunica Conad – vengono inviate via email o SMS e riportano il numero della tua Carta Insieme. Se questo non è presente ignora la comunicazione".

Nessun supermercato, dunque, sta offrendo buoni del valore di 200 o 500 euro. Si tratta, invece, di un'altra odiosa trovata per appropriarsi di dati sensibili e probabilmente commettere illeciti, come già segnalato in altre occasioni dalla Polizia Postale.

Il consiglio è di bloccare la catena, non diffondendo il messaggio, e di non cliccare sul link suggerito.