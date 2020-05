Sistema Bibliotecario Vibonese: ecco come proseguirà il progetto "Tutti uguali, tutti diversi con la lettura"

Anche durante l'emergenza sanitaria, che ha costretto alla chiusura tutte le biblioteche d'Italia dal 8 marzo, il Sistema Bibliotecario Vibonese ha continuato ad offrire servizi e attività e a portare avanti i propri progetti, uno su tutti il progetto di promozione della lettura nella Prima Infanzia - realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura (Cepell) - "Tutti uguali, tutti diversi con la lettura".

Si legge in una nota trasmessa dal gruppo di lavoro del progetto, capeggiato dal Direttore del SBV Gilberto Floriani:

"In questi lunghi mesi di lockdown il nostro lavoro non si è mai fermato. Si è, piuttosto, trasformato, per venire incontro alle esigenze dei più piccoli e delle loro famiglie, alle quali abbiamo scelto di stringerci in un affettuoso abbraccio virtuale fatto di storie, splendidi albi illustrati, giochi, attività e laboratori.

La concessione, da parte del Cepell, di una proroga nei tempi di attuazione del progetto, vista l'emergenza sanitaria in atto, ci ha consentito di ragionare un po' più a lungo termine, di fare il punto e di ripartire con delle nuove modalità, in attesa di poter tornare alla normalità.

Ecco dunque come "Tutti uguali, tutti diversi con la lettura" progredirà nei prossimi mesi:

- non siamo ancora in grado di stabilire quando ci sarà di nuovo possibile incontrare i bambini, andare nelle scuole, nelle biblioteche, continuare nella realizzazione dei nostri Punti Lettura; proprio per questo abbiamo stabilito di proseguire con il lavoro da remoto per potenziare alcuni aspetti del Progetto, uno fra tutti la formalizzazione di una Rete tra enti (Asp di Vibo Valentia, Comuni e istituzioni scolastiche della provincia, Casa Circondariale, ecc.) attraverso un protocollo d'intesa, che regolerà i rapporti tra i diversi partner del progetto stesso;

- parte della bibliografia destinata ai Punti Lettura (ne sorgeranno oltre 50 in tutta la provincia di Vibo Valentia) è già stata acquistata, ma abbiamo scelto di costituire un ulteriore elenco bibliografico sospeso, che ci consenta di essere incrementato nel tempo, tenendo in considerazione le nuove uscite e le diverse tipologie di lettura inclusiva;

- ci stiamo organizzando, anche grazie alla collaborazione della Cooperativa Tuttestorie di Cagliari, per assicurare lo svolgimento dell'ultimo corso di formazione previsto dal nostro cronoprogramma: valuteremo la possibilità di implementarlo telematicamente, qualora tale modalità non andasse ad intaccare la qualità della formazione. In caso contrario, vaglieremo la possibilità di posticiparlo in autunno;

- come progetto di promozione della lettura nella prima infanzia anche "Tutti uguali, tutti diversi con la lettura" aderisce a Il Maggio dei libri: sul portale ufficiale della campagna nazionale promossa dal Cepell (www.ilmaggiodeilibri.it) é già disponibile l'elenco, in continuo aggiornamento, delle iniziative per i più piccoli che proporremo da qui ad ottobre 2020;

- abbiamo trasferito tutte le nostre attività più seguite, una fra tutte le letture ad alta voce - che si svolgevano ogni venerdì pomeriggio al SBV - sulla nostra pagina Fb (www.facebook.com/leggimivv), implementando la programmazione con numerose "rubriche" che terranno compagnia ai bambini tutti i giorni.

- stiamo lavorando alla messa online del sito ufficiale del progetto, e ristrutturando la nostra newsletter: tutto questo per consentire alla nostra utenza di essere costantemente aggiornato/a sulle nostre attività, e di godere anche di piccoli "regali digitali". "

C'è qualcosa che però, secondo il team del progetto, anche i genitori, i nonni, gli zii possono fare in questo momento un po' particolare, nel quale tutti si è chiamati a fermarsi un po':

"Continuate a LEGGERE in FAMIGLIA, e con il pensiero saremo tutti uniti.

Provateci e fateci sapere.

Se non sapete cosa leggere, seguite i nostri Consigli Di Lettura; per il resto dovete solo trovare la posizione giusta, aprire il libro e cominciare a leggere.

I vostri Piccoli Futuri Lettori faranno il resto!

Divertitevi, meravigliatevi, appassionatevi, emozionatevi voi per primi, siate contagiosi e lasciatevi contagiare".

Che cos'è "Tutti uguali, tutti diversi con la lettura":

La lettura è una attività fondamentale per l'individuo e la società, da cui dipende la crescita intellettuale ed economica di un Paese. La ricerca scientifica ha dimostrato che leggere ad un bambino sin dai suoi primi mesi di vita, addirittura in età prenatale e comunque in età prescolare, rappresenta una buona pratica - raccomandata anche da OMS, UNICEF e UNESCO - da attuare perché siano correttamente poste le basi neurobiologiche utili al suo adeguato sviluppo cognitivo, intellettuale ed emotivo, anche al fine di radicare precocemente nel piccolo il piacere per la lettura: questi i presupposti fondanti da cui trae la propria ispirazione "Tutti uguali, tutti diversi con la lettura", il progetto ideato dal Sistema Bibliotecario Vibonese e realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura (Cepell), finalizzato alla promozione della lettura nella Prima Infanzia su tutto il territorio provinciale. Risultato tra i 10 vincitori su scala nazionale del Bando LEGGIMI 0-6" 2018 - emanato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo attraverso il Cepell – il progetto pone tra i suoi obiettivi primari la creazione di consapevolezza nei genitori, negli educatori e negli operatori sanitari dell'importanza della lettura per lo sviluppo psichico e affettivo del bambino, oltre alla creazione di una rete che favorisca una stretta collaborazione tra il settore culturale e quello socio-sanitario, che dia vita a una politica di alleanze tra i vari soggetti coinvolti (SBV e biblioteche presenti sul territorio, ma anche nidi, scuole dell'infanzia, consultori, studi pediatrici, centri di riabilitazione, ecc.) per generare un'azione sistematica di promozione della lettura in età prescolare.

Diverse le iniziative che il progetto si propone di attuare per l'anno 2020: tra queste, il "Dono libro" a tutti i nuovi nati del Centro nascite dell'ospedale "G. Jazzolino" di Vibo Valentia; la realizzazione di accoglienti e attrezzati "Punti lettura" nelle biblioteche, negli studi pediatrici e nelle scuole del territorio; lo sviluppo di esperienze di lettura ad alta voce e di incontri informativi con esperti del settore (pediatri, bibliotecari, psicologi, logopedisti); la creazione di un portale (www.tuttiugualituttidiversi.it) che terrà traccia di tutte le attività del progetto ed offrirà contenuti sulla tematica della lettura.