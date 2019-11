Vibo, l’associazione GAM presenta il libro “Amor Sacro e Amor Profano”

L'associazione GAM con il patrocinio del comune di Vibo Valentia presenta un libro per l'autunno: "Amor Sacro E Amor Profano". Sabato 30 Novembre2019 ore 17 presso il Centro Multimediale Diocesano; Istituto di Scienze Religiose via S. Famiglia. Saranno presenti i curatori del libro: dott.ssa Olimpia Affuso, attualmente insegnante presso l'Università l'Orientale di Napoli, Prof. Ercole Giap Parini, professore di Sociologia Generale UNICAL, dott.ssa Stefania Salvino, dottore di ricerca UNICAL.

I saluti saranno affidati all' assessore alla cultura Prof.ssa Daniela Rotino, all'assessore all'istruzione e alle politiche sociali dott.ssa Franca Falduto, a Don Pasquale Rosano e a Don Giuseppe la Torre. Dialogherà con gli autori dott.ssa Francesca Nacci consulente filosofica professionista e presidente GAM.

Cosa significa amare? Cosa resta nella società di oggi di questo sentimento, quando si confronta con i bisogni di libertà individuale e con le nuove dinamiche di coppia oppure quando si intreccia con i fenomeni migratori? Inoltre, cosa vuol dire verbalizzare l'agape nella società post secolare, vagliando tipi di amore diversi da quello di tipo famigliare come l'amor di matrice religiosa interrogandosi intorno al contributo che può dare nel contesto della globalizzazione e del multiculturalismo. L'amore comunque riempie la vita; lo fa anche quando si fa fatica ad immaginarlo o a definirlo con le parole che si hanno a disposizione. Costretto a misurarsi con i mutamenti sociali, questo sentimento antico come noi, sta cambiando per adattarsi alle forme che la vita pubblica o privata, ha assunto ai giorni nostri. Attraverso le idee di sociologi come Simmel, Beck, Bauman e Boltanski, il volume indaga le diverse esperienze dell'amore e quei risvolti problematici che si generano sullo sfondo di relazioni più effimere e caratterizzate dalla possibilità di cambiare ogni momento le proprie scelte.