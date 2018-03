Dipendenti senza stipendio, torna alta la tensione alla Provincia di Vibo Valentia

Torna alta la tensione alla Provincia di Vibo Valentia. Nuova assemblea e protesta oggi dei dipendenti che reclamano tre mensilita' di stipendi arretrati.

"Siamo davvero stanchi e ce la facciamo ad andare avanti - spiegano i dipendenti - perche' nonostante le rassicurazioni qui continua a rimanere tutto fermo e qualcuno di noi non riesce neppure a soddisfare i bisogni primari delle proprie famiglie".

Dal canto suo, il presidente della Provincia, Andrea Niglia, ha spiegato che presto verra' presentata una bozza di bilancio stabilmente riequilibrato per ottenere nuovi fondi e trasferimenti statali con cui pagare gli stipendi ai dipendenti che minacciano nuove proteste eclatanti. La Provincia di Vibo Valentia si trova attualmente in stato di dissesto finanziario per quasi 40 milioni di euro. (AGI)