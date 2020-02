Lamezia, Riccardo Cristiano presenta a San Valentino il suo libro “Vi dichiaro uniti - Diario LGBTQI* una storia di ricerca, Amore e diritti civili”

Il 14 febbraio 2020, a Lamezia Terme nel giorno della festa degli innamorati, presso Spazio Arte 57 in collaborazione con l'Associazione Arte & Antichità Passato Prossimo, Riccardo Cristiano presenta il suo libro "Vi dichiaro uniti - Diario LGBTQI* una storia di ricerca, Amore e diritti civili". Ancora una volta la città si tinge di arcobaleno, sotto la spinta di un lavoro che sta scalando le classifiche fra gli autori emergenti e che toccherà varie tappe calabresi e non solo. Una data importante, perché l'amore, dichiara Riccardo Cristiano, non ha orientamento sessuale, è amore e basta, un sentimento in grado di muovere le montagne. Quali montagne gli abbiamo chiesto curiosi; "Quelle del pregiudizio e dell'ignoranza, dove ognuno di noi si trova vittima e carnefice allo stesso tempo a volte. Dobbiamo imparare ad ascoltarci, anche quando apparentemente veniamo da sentieri differenti, poiché ancora oggi, esistono stereotipi che vanno oltre il genere e il concetto stesso di umanità. La storia che racconto, la mia storia, appartiene a tutti, nessuno escluso, non soltanto alla comunità LGBTQI* ma a tutti indistintamente".

Con la partecipazione di Giovanna Adamo, la presenza dell'editore delle Officine Editoriali da Cleto Marco Marchese, del Vicesindaco Giuseppe Filice sempre del Comune appena citato, nonché Piera Dastoli, moderatrice d'eccezione, avremo una serata curata nei minimi dettagli in una location, la galleria d'arte, in grado di unire bellezza e cultura. Il 14 febbraio alle ore 17:30 presso Spazio Arte 57 a Lamezia Terme in Via San Giovanni 5, chiunque vorrà potrà partecipare alla presentazione del libro di Riccardo Cristiano "Vi dichiaro uniti", una storia di ricerca, Amore e diritti civili, e non c'è giorno migliore per farlo.