“Conoscere e amare il territorio”, arriva la “guida ad alcuni beni culturali del territorio lametino”

Sabato 27 luglio prossimo, con inizio alle ore 19:00, negli spazi all'aperto dell'Agriturismo "Torre dei Cavalieri" di Lamezia Terme, a ridosso della storica Torre costiera, sarà presentata la pubblicazione "Conoscere e amare il territorio", guida ad alcuni Beni Culturali del Territorio Lametino. La guida, realizzata dall'Istituto Comprensivo di S. Eufemia Lamezia, in sinergia collaborativa con la struttura agrituristica in qualità di partner del progetto e sponsor culturale, rappresenta la qualificata sintesi finale del Progetto Pon "Fonte Condivisa, modulo In Tour 2.0".

Il progetto, che ha coinvolto alunni delle classi quinte della primaria e delle classi prime della secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo, ha avuto come finalità prioritaria quella di promuovere la conoscenza dei beni culturali del nostro territorio, attraverso la loro esperienza diretta.

Nello specifico, i beni indagati durante l'esplicazione del modulo, documentati con ampie ed esaustive schede descrittive, ed un ricco apparato fotografico, sono stati: le Terme Romane, in località Acconia di Curinga; la chiesa di S. Eufemia Vetere e i resti dell'Abbazia Benedettina, in località Terravecchia; il Bastione dei Cavalieri di Malta, la Torre di S. Caterina o di Capo Condurru, la chiesa dell'Annunziata, nell'ex comune di Sambiase.

La serata, condotta dalla giornalista Luisa Vaccaro, sarà introdotta dai saluti istituzionali della Dirigente Scolastica, Fiorella Careri e dal responsabile dell'agriturismo Torre dei Cavalieri, Carlo Pileggi. A seguire, entreranno in scena i protagonisti di questo intenso percorso educativo, che si distingue per la valenza didattica e metodologica: gli alunni e le docenti Teodolinda Coltellaro e Roberta Infante, rispettivamente esperto e tutor del modulo Pon all'origine del progetto, e a cui si deve la curatela della Guida, nonché la redazione degli abstract in inglese. Essi proporranno momenti esplicativi del percorso d'indagine, anche attraverso letture di brevi schede descrittive e testi individuali sull'esperienza conoscitiva condotta, ripercorrendo visivamente, con le immagini proiettate sullo sfondo magico della Torre, le diverse tappe che li hanno portati ad esperire e a indagare alcuni Beni del Territorio. È la prima volta che una scuola del Territorio, rapportandosi con la sensibilità di un privato e col suo supporto realizzativo, riesce a produrre un lavoro che va oltre i limiti generici di "prodotto scolastico" proponendosi, nella sostanza educativa, l'intento di irraggiare i propri contenuti valoriali all'intera comunità territoriale. Ma la parte migliore è, senza dubbio, ciò che rimarrà indelebile negli alunni, nei loro animi. Essi, non a caso, scrivono:" Questo PON ci ha aiutato a capire il vero significato del verbo conoscere abbinato al sostantivo Territorio. Ora siamo più consapevoli della nostra identità territoriale; abbiamo capito che anche negli angoli più deprivati c'è storia, c'è arte, c'è cultura; che proprio in questi luoghi ci sono le nostre origini, le nostre radici. Con le diverse uscite abbiamo esplorato e capito il valore di alcuni Beni di cui ignoravamo perfino l'esistenza, ma soprattutto abbiamo imparato ad apprezzare e ad amare il nostro territorio. Ora sappiamo veramente che, quando si parla di territorio, conoscere è complementare di amare"

Allo storico Italo Leone è affidata l'analisi dei contenuti della pubblicazione e il compito di soffermarsi sul valore formativo dell'esperienza, perché, come lui stesso sottolinea "Forse solo suscitando la curiosità e l'attenzione delle nuove generazioni sarà possibile uscire da un degrado plurisecolare, di natura sociale e prima ancora culturale, della nostra Regione".

La manifestazione, nei vari momenti esplicativi, verrà impreziosita da intermezzi musicali proposti dalla pianista Daniela Iannello, docente di strumento della scuola.