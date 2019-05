Girifalco (Cz), “Letture di Primavera” a scuola con ‘Resalio’ di Elly Irukandji

La tappa delle "Letture di Primavera" a scuola si rivela sempre una bellissima esperienza. I visi rapiti dei ragazzi, gli occhi curiosi e le domande, estremamente, puntuali sono la testimonianza che il confronto e l'approfondimento sono momenti, sempre, utili. Oltre che gradevoli.

E' questa la sintesi perfetta del terzo appuntamento della seconda edizione della rassegna promossa dall'amministrazione comunale. L'appuntamento di stamattina – si legge in un comunicato stampa - ha avuto come destinatari gli studenti delle classi II e III della scuola secondaria di primo grado e si è svolto nell'aula magna della scuola di via de Amicis. Presenti, anche le III classi di Cortale.

I lavori, intervallati dall'accompagnamento musicale di Francesca Rotella (voce), Maria Migliazza e Saverio Fodaro, sono iniziati con i saluti del sindaco Pietrantonio Cristofaro, della prof. Carmelina Lorusso in rappresentanza del dirigente scolastico Domenico Servello, e con l'introduzione dell'assessore alla Cultura Elisabetta Sestito. Per poi proseguire con la conversazione tra la giornalista Alessia Burdino e la scrittrice Elly Irukandji che ha, nell'occasione, presentato il suo libro "Resalio".

I lavori, svoltesi alla presenza degli studenti della scuola secondaria di primo grado si sono conclusi con l'intervento dell'assessore regionale al Welfare Angela Robbe.

Sia il sindaco che l'assessore Sestito hanno voluto ringraziare quanto hanno reso possibile l'iniziativa sia tramite collaborazione che partecipazione: la giovane scrittrice Elly Irukandji, l'assessore regionale Angela Robbe, l'Istituto Comprensivo rappresentato stamattina dalla prof. Carmelina Lorusso, dai docenti e dagli studenti (presente, anche, qualche classe di Cortale), i musicisti Saverio Fodaro, Maria Migliazza e Francesca Rotella, la Pro Loco rappresentata per l'occasione dal vicepresidente Carlo Sergi, Pepe' Rosano', il maresciallo comandante di stazione Giuseppe Milisenda reduce nella veste di scrittore dal grandissimo successo del Salone del Libro, Filippo Vonella della Fv Eventi, Simona Mancuso del Paese delle meraviglie, don Antonio De Gori.

Il prossimo appuntamento delle "Letture di Primavera" è il 22 giugno con il Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri e il suo ultimo libro "Storia segreta della 'ndrangheta", scritto insieme ad Antonio Nicaso.

"Oggi più che mai, con questo appuntamento a scuola – ha detto l'assessore Sestito – abbiamo prova di quanto siano utili questi momenti di confronto. Fare una tappa della nostra rassegna alla presenza degli studenti è il modo migliore per diffondere e concretizzare il senso di queste iniziative: parlare ai giovani proponendo opere culturali di giovani che, come Elly, si cimentano in sfide culturali e sociali molto importanti. Un ringraziamento, particolare, lo voglio rivolgere all'assessore Angela Robbe che ha voluto testimonianza, con la sua presenza, la vicinanza ai giovani di Girifalco".