A Sellia Marina (Cz) la presentazione di "Cento battiti", l'esordio letterario del cardiochirurgo Gianluca Santise

È in libreria Cento battiti, il primo romanzo del cardiochirurgo Gianluca Santise pubblicato dalla casa editrice Augh! (collana Frecce, pag. 200, euro 14), che verrà presentato giovedì 21 marzo alle ore 18 presso la sala consiliare del Comune di Sellia Marina. Con l'autore dialogheranno la giornalista Antonia Opipari, l'attore Salvo Corea e la dott.ssa Donatella Malanga.

Cento battiti narra le vicende di Joey Diamond, un giovane broker londinese di successo che muore in seguito a un incidente stradale in una notte di eccessi e velocità. Il suo cuore sarà trapiantato nel corpo di Basilio, un uomo semplice, figlio di immigrati italiani e malato terminale. L'originale narrazione romanzesca viene affidata al cuore stesso di Diamond e, come in una sorta di racconto di formazione, il punto di vista del ragazzo scatenato e vizioso cambia progressivamente, osservando in silenzio la vita del suo ospite, un individuo senza troppe pretese, col solo desiderio di tornare a vivere come un tempo, circondato dall'affetto dei propri amati familiari. E Basilio, dopo l'operazione, riuscirà con tenacia a tornare lentamente alla normalità, fino a quando un'ossessione non rischierà di rovinare tutto.

«Così, dopo ore di solitudine monitorizzata, mi resi conto che ero veramente rimasto solo, Joey Diamond era andato, il mio battito ostinato era l'ultima cosa che lo teneva legato a questo mondo, e io ero deciso a non fermarmi mai. Tanto ero programmato per questo».

Gianluca Santise è nato a Napoli nel 1975. Si è laureato in Medicina all'Università di Napoli, specializzandosi in Cardiochirurgia. Ha studiato i trapianti di cuore e polmoni a Londra, al RoyalBrompton and Harefield Hospital. Nel 2005 è tornato in Italia, a Palermo, per continuare l'attività di trapianto. Nel 2014 si è trasferito a Catanzaro dove tutt'ora lavora come cardiochirurgo.