Domenica al "Mulinum" di San Floro (Cz) ospite lo scrittore Domenico Dara

Proseguono gli appuntamenti letterari al Mulinum di San Floro, ove si coniugano armoniosamente tradizioni, territorio e cultura: domenica 25 novembre alle ore 18.30, sarà ospite lo scrittore Domenico Dara.

Non una mera presentazione ma il ritorno dell'autore a San Floro, tra "quelle case strette tra loro come olive in un pugno", che custodiscono un indissolubile legame affettivo.

Finalista al Premio Calvino 2013 e candidato al Premio Strega 2017, Dara dialogherà con Stefano Caccavari, fondatore della startup agricola che sta riscuotendo successo in tutta Italia e non solo, e Cinzia Calizzi, docente di filosofia, sull'importanza dei luoghi della memoria, del legame con le proprie origini, tematiche vivide nei suoi due scritti "Breve trattato sulle coincidenze" e "Appunti di meccanica celeste".

A suggellare l'evento sarà un reading che fa vibrare l'anima, accompagnato dalla musica del contrabbassista Antonio Totò Petitto.

Seguirà una degustazione delle agripizze Mulinum, realizzate con farine integrali macinate a pietra e ortaggi bio, per cui è necessaria la prenotazione al 0961291882.

Dunque, l'appuntamento per celebrare insieme il valore delle origini, tra riflessioni e reading, è per domenica 25 novembre dalle ore 18.30, al Mulinum, attorniato da campi di grani antichi, a due passi dalla sede della Regione Calabria e dell'Università "Magna Graecia".