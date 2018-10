Venerdì a Sersale (Cz) presentazione del libro "L'ape furibonda"

Venerdì 26 ottobre alle 9.30 l'Istituto di Istruzione Superiore di Sersale, in collaborazione con il comune di Sersale, la Riserva Naturale Valli Cupe, l'associazione Gutenberg e Assoformac, presenterà nell'auditorium di Porta del Parco il libro "L'ape furibonda – undici donne di carattere in Calabria" (Rubbettino) dei giornalisti Claudio Cavaliere, Bruno Gemelli e Romano Pitaro.

L'iniziativa è organizzata nell'ambito di LIBRIAMOCI, la rassegna dedicata alla lettura nelle scuole di tutta Italia, quest'anno in programma dal 22 al 27 ottobre, promossa dal Centro per il libro e la lettura e dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Nel corso della mattinata saranno tenute letture di brani a cura degli alunni, i quali saranno impegnati nell'elaborazione di power point, cartelloni, musiche e canti ispirati da L'Ape furibonda. Il libro, la cui prefazione è della leader della Cgil Susanna Camusso, mentre descrive le dinamiche salienti del contesto storico e sociale della Calabria otto-novecentesca, porta alla luce il temperamento audace di undici donne che non si sono piegate dinanzi alle prepotenze, ma hanno reagito vigorosamente fino, a volte, a pagare con la vita le loro scelte.

Converseranno con gli autori il sindaco della Città di Sersale Salvatore Torchia, il direttore della Riserva Naturale Valli Cupe Carmine Lupia, la dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore di Sersale Rosetta Falbo, l'editore Walter Brenner, il presidente dell'associazione Gutenberg Armando Vitale e Francesca Simmons Pomeroy, autrice de "La Torre della Marchesa". Concluderà la cantastorie Francesca Prestia con lo spettacolo musicale "Il mio Sud in tre ballate".